Rumania thërret ambasadorin rus pas rrëzimit të një droni në një ndërtesë apartamentesh

Beyza Binnur Dönmez
29 Maj 2026•Përditësim: 29 Maj 2026
Rumania thirri sot ambasadorin e Rusisë pasi një dron i identifikuar nga autoritetet rumune si rus u rrëzua në një ndërtesë banimi në qytetin juglindor Galati, duke plagosur dy persona, transmeton Anadolu.
Ministrja e Jashtme rumune Oana Toiu tha në një postim në platformën amerikane të mediave sociale X se i dërguari rus u thirr në Ministrinë e Jashtme pas një "incidenti jashtëzakonisht serioz".
"Kemi konfirmim nga Ministria e Mbrojtjes Kombëtare se droni që u rrëzua në një ndërtesë banimi në Galati ishte me origjinë ruse", tha Toiu.
Sipas autoriteteve rumune, një dron rus goditi një bllok apartamentesh 10-katëshe në orët e para të së premtes, duke shkaktuar shpërthim dhe zjarr që plagosi dy persona.
"Siguria e Rumanisë është përparësia jonë absolute", tha Toiu.
Ajo shtoi se Bukureshti do të komunikojë zyrtarisht pasojat që ky incident do të ketë për marrëdhëniet diplomatike me Rusinë si dhe do të diskutojë "hapat e ardhshëm në nivel evropian lidhur me paketat e sanksioneve".
Toiu tha gjithashtu se presidenti rumun Nicusor Dan mblodhi sot në mëngjes Këshillin Suprem të Mbrojtjes Kombëtare pas incidentit.