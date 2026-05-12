Rumani, fillon Forumi i 10-të i Sigurisë së Detit të Zi dhe Ballkanit

Burç Eruygur
12 Maj 2026•Përditësim: 12 Maj 2026
Në kryeqytetin rumun, Bukuresht sot filloi edicioni i 10-të dhe i fundit i Forumit të Sigurisë së Detit të Zi dhe Ballkanit, transmeton Anadolu.
Eventi, i organizuar nga Qendra e Strategjisë së Re, një grup mendimtarësh rumun i themeluar në vitin 2015 bashkon zyrtarë të ndryshëm aktivë dhe ish-zyrtarë si dhe ekspertë dhe përfaqësues të shumtë nga qarqet akademike dhe të biznesit, gjatë dy ditëve të ardhshme për një seri diskutimesh thelbësore.
I përbërë nga 46 panele për të diskutuar një numër temash që kanë të bëjnë me rajonin e Detit të Zi dhe Ballkanit, përfshirë sigurinë, energjinë, mbrojtjen dhe teknologjinë, forumi mbahet nën patronazhin e presidentit rumun Nicusor Dan.
Forumi zhvillohet në margjinat e Samitit të fundit të Nëntëshes së Bukureshtit, një organizatë që përfshin Bullgarinë, Çekinë, Estoninë, Hungarinë, Letoninë, Lituaninë, Poloninë, Rumaninë dhe Sllovakinë, i cili do të zhvillohet gjithashtu në Bukuresht të mërkurën.
Samiti i ardhshëm është një nga katër temat kryesore që do të trajtohen gjatë diskutimeve në panel, tre temat e tjera janë lufta e vazhdueshme Rusi-Ukrainë, bashkëpunimi transatlantik dhe sfidat teknologjike të gjeneruara nga Inteligjenca Artificiale.
Sipas një koncepti dhe përshkrimi të panelit në faqen e internetit të eventit, ai do të kërkojë të kuptojë më mirë nevojat e sigurisë së shteteve rajonale, korridoret strategjike të lidhjes dhe lidhjet midis Arktikut, Detit Baltik, Detit të Zi dhe Detit Mesdhe, ndër të tjera.
Duke folur në sesionin hapës të panelit të eventit, presidenti rumun Dan vlerësoi dhe falënderoi përpjekjet e eventit për të gjetur dhe propozuar zgjidhje për sfidat e shprehura. Ai tha se Rumania në nivel ndërkombëtar po konsolidon pozicionin e saj dhe po përpiqet të rrisë sigurinë në rajonin e Detit të Zi, krahun lindor të NATO-s dhe Ballkanin Perëndimor. "Gjithashtu përpiqet të afrojë Moldavinë, Ukrainën, Ballkanin Perëndimor dhe BE-në", shtoi Dan.
Ai argumentoi se ata po përjetojnë kohë me sfida të shumëfishta dhe se në këtë kontekst, shtetet që mendojnë njësoj duhet të bashkëpunojnë në këto rrethana. Dan vazhdoi duke thënë se ky është qëllimi i diskutimeve në samitin Nëntëshja e Bukureshtit dhe do të jetë tema kryesore e samitit të NATO-s në kryeqytetin e Turqisë, Ankara, në korrik.
"Jam i bindur se do të jemi në gjendje të shprehim solidaritetin tonë në të gjitha këto forume dhe do të jemi në gjendje të mbetemi objektivë. Kjo do të thotë investim në mbrojtje, do të thotë ndërveprim dhe një partneritet transatlantik efektiv", potencoi presidenti rumun.