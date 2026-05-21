Rubio thotë se ka "shenja të mira" në bisedimet me Iranin, paralajmëron "opsione të tjera" nëse bisedimet dështojnë

Berk Kutay Gökmen
21 Maj 2026•Përditësim: 21 Maj 2026
Sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio tha të enjten se ka “shenja të mira” në negociatat me Iranin, duke shtuar se Washingtoni ka “opsione të tjera” nëse bisedimet dështojnë, raporton Anadolu.
“Ka disa shenja të mira”, tha Rubio për gazetarët, por shtoi: “Nuk dua të jem tepër optimist. Le të shohim çfarë ndodh në ditët në vijim”.
Në bisedimet me Iranin, “mendoj se kemi bërë disa përparime”, tha ai. “Por qartë po merremi me një sistem që vetë është pak i fragmentuar”, shtoi Rubio.
Ai tha se preferenca e presidentit amerikan Donald Trump është “të arrihet një marrëveshje e mirë”.
“Ka qenë gjithmonë preferenca e tij. Nëse mund të arrihet një marrëveshje e mirë, do të ishte shumë mirë. Nuk po ju them se kjo do të ndodhë patjetër, por po ju them se do të bëjmë gjithçka që mundemi për ta arritur”, tha Rubio.
“Por nëse nuk mund të arrijmë një marrëveshje të mirë, presidenti ka qenë i qartë; ai ka opsione të tjera. Nuk do të hyj në detaje se cilat janë ato, por të gjithë e dinë. Megjithatë, preferenca e tij është gjithmonë marrëveshja, gjithmonë dialogu dhe diplomacia”, shtoi ai.
Tensionet rajonale janë rritur që nga sulmet e SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit më 28 shkurt. Teherani u kundërpërgjigj me sulme ndaj Izraelit dhe aleatëve të SHBA-së në Gjirin Persik, si dhe me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit të Pakistanit, por bisedimet në Islamabad nuk arritën të prodhojnë një marrëveshje të qëndrueshme. Trump më vonë e zgjati armëpushimin pa afat, ndërsa mbajti bllokadën ndaj anijeve që udhëtojnë drejt ose nga portet iraniane përmes Ngushticës së Hormuzit.