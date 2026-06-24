Rubio takon presidentin e EBA-së, riafirmon angazhimin e SHBA-së për sigurinë e vendit pas luftës me Iranin

Berk Kutay Gökmen
24 qershor 2026•Përditësim: 24 qershor 2026
Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, është takuar të mërkurën me presidentin e Emirateve të Bashkuara Arabe, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, duke riafirmuar angazhimin e SHBA-së për sigurinë e vendit të Gjirit pas luftës me Iranin, transmeton Anadolu.
Sipas CNN-it, përveç memorandumit të mirëkuptimit mes SHBA-së dhe Iranit, dy liderët kanë diskutuar “përpjekjet për të siguruar kalim të plotë dhe të sigurt përmes Ngushticës së Hormuzit, si dhe rëndësinë e paqes dhe stabilitetit në rajon”, ka thënë zëdhënësi i Departamentit të Shtetit, Tommy Pigott.
“Sekretari falënderoi Emiratet e Bashkuara Arabe për lidershipin dhe mbështetjen e tyre të jashtëzakonshme, vlerësoi guximin dhe qëndrueshmërinë e tyre përballë sulmeve të Iranit, dhe riafirmoi angazhimin e SHBA-së për sigurinë e Emirateve”, ka shtuar Pigott.
Rubio është larguar nga Emiratet dhe është planifikuar të vizitojë Kuvajtin dhe Bahreinin para se të kthehet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.