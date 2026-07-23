Rubio takon kryediplomatët e Tajlandës dhe Kamboxhias mes tensioneve kufitare

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23 korrik 2026•Përditësim: 23 korrik 2026
Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio zhvilloi sot takime të veçanta me diplomatët më të lartë të Tajlandës dhe Kamboxhias, mes tensioneve të vazhdueshme kufitare mes dy vendeve të Azisë Juglindore, transmeton Anadolu.
Rubio u takua me ministrin e Jashtëm kamboxhian, Prak Sokhonn dhe ministrin e Jashtëm tajlandez, Sihasak Phuangketkeow në margjinat e takimit të ministrave të Jashtëm të Shoqatës së Kombeve të Azisë Juglindore (ASEAN) në kryeqytetin e Filipineve, Manila.
Të dy vendet nënshkruan një pakt paqeje tetorin e kaluar në kryeqytetin malajzian Kuala Lumpur në prani të presidentit të SHBA-së, Donald Trump dhe kryeministrit malajzian Anwar Ibrahim, pas përleshjeve vdekjeprurëse kufitare.
Rubio tha se u takua me homologun e tij kamboxhian Prak "për të diskutuar se si bashkëpunimi ynë mund të avancojë sigurinë dhe sigurinë, përfshirë luftën kundër qendrave të mashtrimit dhe zbatimin e Marrëveshjeve të Paqes të Kuala Lumpur", sipas një deklarate të shkurtër përmes kompanisë amerikane të mediave sociale X.
Ai tha se kishte "takim të shkëlqyer" me homologun tajlandez, Sihasak.
“Përparimi i partneritetit tonë 190+ me lidhje më të forta të mbrojtjes, përparim në tregtinë reciproke dhe angazhim të vazhdueshëm ndaj marrëveshjeve të paqes të ndërmjetësuara nga presidenti Trump", shkroi ai në një postim të veçantë pas takimit me ministrin Sihasak.