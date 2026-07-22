Rubio: SHBA-ja e inkurajon Sirinë të përqendrohet në sfidat e saj të brendshme

Berk Kutay Gökmen
22 korrik 2026•Përditësim: 22 korrik 2026
Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio tha sot se Uashingtoni po inkurajon Sirinë të fokusohet në sfidat e saj të brendshme, duke i kërkuar vendit të sigurojë kufirin me Libanin, transmeton Anadolu.
I pyetur nëse SHBA-ja po përpiqet të përfshijë Sirinë në luftimin e Hezbollahut, Rubio u tha gazetarëve se "ajo që ne e kemi inkurajuar Sirinë të bëjë është të përqendrohet në sfidat e saj të brendshme që ka".
"SHBA-ja e ka hequr Sirinë nga lista e shteteve sponsorizuese të terrorizmit, e cila shpresojmë se është lloji i ringjalljes ekonomike për të cilën vendi ka nevojë dëshpërimisht", shtoi ai.
"Siria është një vend që ka histori të komuniteteve të ndryshme për shumë e shumë vite që jetojnë përkrah njëri-tjetrit në paqe", tha kryediplomati amerikan.
Ai tha se "Damasku ka një projekt të madh në duart e tij në këtë drejtim dhe kështu ne i kemi inkurajuar ata të përqendrohen në këtë".
"Por, ne e kuptojmë kërcënimin se Hezbollahu është një armik i kësaj qeverie të re në Siri dhe ata në shumë mënyra, janë përpjekur të minojnë atë qeveri me kalimin e kohës", tha Rubio.
"Një nga gjërat më të mira që Siria mund të bëjë për të siguruar të ardhmen e saj është të sigurojë kufirin e saj me Libanin, në mënyrë që ne të mos kemi armë dhe armë që vijnë e kthehen përtej kufirit në një përpjekje për të destabilizuar Sirinë", theksoi sekretari amerikan.