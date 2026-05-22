Rubio: SHBA-ja e gatshme të luajë rol në luftën Rusi-Ukrainë

Diyar Güldoğan
22 Maj 2026•Përditësim: 22 Maj 2026
Sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio tha të premten se negociatat e paqes për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë aktualisht nuk po zhvillohen, megjithëse Washingtoni mbetet i gatshëm të ndihmojë në lehtësimin e bisedimeve nëse kushtet ndryshojnë, raporton Anadolu.
Duke folur për gazetarët në margjinat e samitit të ministrave të jashtëm të NATO-s në Suedi, Rubio tha se SHBA-ja u përfshi drejtpërdrejt në përpjekjet diplomatike sepse si Moska, ashtu edhe Kievi e shihnin Washingtonin si “të vetmin” ndërmjetës.
“Ne u përfshimë sepse na u tha se ishim të vetmit që mund ta bënim këtë. Ne ishim të vetmit me të cilët rusët dhe ukrainasit do të flisnin. Pra, u përfshimë. Fatkeqësisht, nuk patën rezultat. ... Ne jemi të gatshëm të vazhdojmë ta luajmë atë rol”, tha Rubio.
Ai theksoi se, ndonëse negociatat janë bllokuar, administrata Trump mbetet e hapur për të rifilluar rolin ndërmjetësues nëse krijohet mundësi për përparim domethënës.
“Nuk ka bisedime të tilla në këtë moment, por shpresojmë që kjo të ndryshojë, sepse ajo luftë mund të përfundojë vetëm me një marrëveshje të negociuar”, tha ai.
Sekretari i Shtetit argumentoi se as Rusia dhe as Ukraina nuk ka gjasa të arrijnë fitore vendimtare ushtarake sipas kuptimeve tradicionale të luftës, duke e bërë diplomacinë rrugën e vetme reale për t’i dhënë fund konfliktit.
“Nuk do të përfundojë me një fitore ushtarake nga njëra palë apo tjetra, të paktën nga këndvështrimi tradicional i asaj që konsiderohet fitore ushtarake”, tha Rubio. “Pra, do të duhet të çojë aty, dhe nëse mund të luajmë një rol për ta bërë këtë të ndodhë, presidenti (Donald Trump) është shumë i interesuar”, shtoi ai.
Ai gjithashtu siguroi se mbështetja e SHBA-së për Ukrainën mbetet e pandryshuar.
Në të njëjtën kohë, Rubio shprehu zhgënjim me përpjekjet e mëparshme diplomatike që nuk dhanë rezultate konkrete, duke thënë se administrata do të shmangë pjesëmarrjen në negociata që mbeten vetëm takime simbolike.
“Nuk po shiheshin shumë përparime, por ndoshta dinamika do të ndryshojë”, tha Rubio, duke shtuar: “Ne jemi të gatshëm të luajmë çdo rol konstruktiv që mundemi”.
“Jemi më se të gatshëm ta bëjmë këtë nëse paraqitet mundësia për bisedime konstruktive dhe produktive. Por gjithashtu nuk jemi të interesuar të përfshihemi në një cikël të pafund takimesh që nuk çojnë askund”, deklaroi kryediplomati amerikan.