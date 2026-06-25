Rubio: SHBA-ja do të mbështetet te Departamenti i Mbrojtjes për të dislokuar mjete në Venezuelë

Berk Kutay Gökmen
25 qershor 2026•Përditësim: 25 qershor 2026
Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio tha se Washingtoni do të duhet të mbështetet tek Departamenti i Mbrojtjes për të dislokuar mjete në Venezuelë për përpjekjet humanitare pas tërmeteve shkatërruese, transmeton Anadolu.
"Kisha një mundësi të bisedoja më herët këtë mëngjes me Delcy Rodriguez, presidenten në detyrë", u tha Rubio gazetarëve në Bahrein, duke shtuar se SHBA-ja tashmë po vendoste ekipe kërkimi dhe shpëtimi nga Fairfax County, Virginia, si dhe Los Angeles, Kaliforni.
"Do të ketë edhe disa të tjerë, do të shtojmë, nevoja e tyre më e menjëhershme tani është përpjekjet e kërkim-shpëtimit", tha Rubio, duke shtuar se edhe vende të tjera i kanë ofruar ndihmë Venezuelës.
Aeroporti atje është dëmtuar rëndë, tha ai, duke vënë në dukje nevojën për t'u mbështetur në Departamentin e Mbrojtjes për të vendosur asete në rajon.
Departamenti i Mbrojtjes do të duhet të luajë një "rol të madh logjistik këtu, sepse ata kanë aftësinë të zbarkojnë në vende sfiduese".
Ai tha se operacioni do të jetë "i madh, do të jetë i shpejtë dhe do të jetë efektiv".
"Ne po i ndihmojmë gjithashtu me disa imazhe nga lart, veçanërisht në zonat bregdetare ku ata nuk kanë dukshmëri të plotë mbi dëmin dhe ndikimin" tha ai.
Rubio vuri në dukje gjithashtu se në ditët në vijim, SHBA-ja mund të ndihmojë venezuelasit "të rivendosin komunikimet e tyre, internetin, telekomin e tyre, e kështu me radhë", duke shtuar se Washingtoni do të jetë në kontakt me disa nga bamirësitë kryesore.