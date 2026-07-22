Rubio: SHBA-ja "do të dëshironte të arrinte një marrëveshje diplomatike" me Iranin

Berk Kutay Gökmen
22 korrik 2026•Përditësim: 22 korrik 2026
Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, tha se Washingtoni "do të dëshironte të arrinte një marrëveshje diplomatike" me Iranin, duke paralajmëruar se presidenti Donald Trump ka "shumë opsione në dispozicion" nëse Teherani nuk bashkëpunon, raporton Anadolu.
"Besoj se të gjithë këtu e kuptojnë se SHBA-ja do të dëshironte të arrinte një marrëveshje diplomatike. Ne do të dëshironim të arrinim një marrëveshje, nëse do të ishte e mundur, me Iranin që do të garantonte se ata nuk do të kenë kurrë një armë bërthamore dhe, natyrisht, do të ndihmonte në ndalimin e tyre", u tha Rubio gazetarëve në Filipine.
Rubio tha se SHBA-ja do të preferonte një marrëveshje në të cilën pala iraniane "të thotë se nuk do të sponsorizojmë më terrorizmin dhe nuk do të ndjekim zhvillimin e një arme bërthamore apo gjërat që nevojiten për një armë bërthamore".
Ai vuri në dukje se Trump "gjithmonë preferon të negociojë dhe të arrijë një marrëveshje për këto çështje dhe ne jemi të gatshëm ta bëjmë këtë. Ne jemi përpjekur ta bëjmë këtë për një vit e gjysmë, por gjithashtu nuk do të rrimë duarkryq dhe të lejojmë që anijet të sulmohen apo amerikanët të sulmohen".
"Presidenti ka shumë opsione në dispozicion nëse ata vazhdojnë të insistojnë të mos bashkëpunojnë. Dhe unë nuk do të paraprij veprimeve të presidentit për asnjërën prej tyre. Por mendoj se Irani e di se edhe ne kemi shumë opsione", shtoi ai.
Rubio përsëriti se SHBA-ja nuk do të pranojë shënjestrimin nga Irani të "transportit detar global dhe rrugëve ujore ndërkombëtare", duke shtuar: "Ka vende të tjera që duhet të ndihen po aq fuqishëm sa ne për këtë çështje, sepse në fakt ato preken më shumë prej saj sesa ne".