Rubio pretendon se një plan me 3 faza për Venezuelën duhet t’i paraprijë zgjedhjeve të lira

Muhammed Yasin Güngör
03 qershor 2026•Përditësim: 03 qershor 2026
Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, ka deklaruar se Venezuela duhet të kalojë nëpër një tranzicion rigoroz me tre faza, përkatësisht stabilizim, rimëkëmbje dhe zgjedhje, pas operacionit ushtarak amerikan dhe kapjes së presidentit Nicolas Maduro, transmeton Anadolu.
“Venezuela që të gjithë duan për të ardhmen nuk është e mundur pa zgjedhje të lira dhe të ndershme”, tha Rubio para një komiteti të Dhomës së Përfaqësuesve, por paralajmëroi se nuk mund të shpallet një “datë e caktuar” për mbajtjen e votimeve derisa të plotësohen kushtet themelore.
Ai theksoi se faza e “rimëkëmbjes” kërkon krijimin e një shtypi të pavarur, organizimin e partive politike dhe formimin e një komisioni të ri zgjedhor.
Rubio kërkoi durim sa i përket afateve kohore, duke theksuar se “pesë muaj nuk janë një kohë e gjatë” që një vend të rimëkëmbet nga traumat.
Ai argumentoi se thjesht caktimi i një date për zgjedhjet nuk do të ishte i mjaftueshëm pa infrastrukturën e nevojshme demokratike.
Pavarësisht vonesave, Rubio konfirmoi objektivin përfundimtar të administratës së presidentit Donald Trump, siç tha ai, “në fund, e ardhmja e Venezuelës janë zgjedhjet e lira dhe të ndershme shumëpartiake”.