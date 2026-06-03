Rubio: Perspektivat për paqe Rusi-Ukrainë “nuk duken të mira”

Muhammed Yasin Güngör
03 qershor 2026•Përditësim: 03 qershor 2026
Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, ka deklaruar se perspektiva për t’i dhënë fund luftës Rusi-Ukrainë mbetet e zymtë, pasi Moska dhe Kievi nuk po tregojnë gatishmëri për kompromis, transmeton Anadolu.
“Për momentin, perspektivat nuk duken të mira dhe asnjëra palë nuk është e gatshme të bëjë lëshimet e nevojshme për të arritur një marrëveshje”, tha Rubio para Komitetit për Punët e Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve.
Rubio shprehu zhgënjim se Rusia, në veçanti, nuk ka qenë e gatshme të bëjë lëshime për t’i dhënë fund luftës.
Ai theksoi se lufta “nuk ka zgjidhje ushtarake” dhe duhet të zgjidhet përmes diplomacisë, megjithëse pranoi se SHBA nuk është një “ndërmjetës i paanshëm”, pasi vazhdon t’i shesë armë Ukrainës.
Ai tha se mbështetja e Washingtonit për Kievin mbetet e “pandikuar” nga lufta në Lindjen e Mesme.
“Nuk kam ndonjë lajm të ri për ju në këtë drejtim sot, por ne jemi të gatshëm të ndërhyjmë dhe të luajmë çdo rol pozitiv që mundemi për t’i dhënë fund kësaj lufte shkatërruese dhe që po përshkallëzohet”, tha Rubio.