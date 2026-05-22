Rubio: “Pak përparim” është bërë për Iranin dhe situatën në Ngushticën e Hormuzit

Necva Taştan Sevinç
22 Maj 2026•Përditësim: 22 Maj 2026
Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, ka deklaruar se është bërë “pak përparim” lidhur me situatën që përfshin Iranin dhe Ngushticën e Hormuzit, transmeton Anadolu.
“Ka pasur njëfarë përparimi të vogël, nuk dua ta ekzagjeroj, por ka pasur pak lëvizje dhe kjo është gjë e mirë”, u tha Rubio gazetarëve para takimit të ministrave të jashtëm të NATO-s, së bashku me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte.
Rubio tha se “bazat mbeten të njëjta”, duke shtuar: “Irani nuk mund të ketë kurrë armë bërthamore, thjesht nuk mund t’i prodhojë ato”.
Ai tha se Washingtoni po pret rezultatin e diskutimeve të vazhdueshme lidhur me Iranin, duke theksuar se çështjet që lidhen me pasurimin e uraniumit dhe rezervat iraniane të uraniumit shumë të pasuruar duhet të adresohen.
Rubio gjithashtu akuzoi Iranin se po përpiqet të krijojë një “sistem tarifimi” në Ngushticën e Hormuzit, duke theksuar se Teherani po përpiqet ta bindë Omanin t’i bashkohet kësaj nisme.
“Nuk ka asnjë vend në botë që duhet ta pranojë këtë”, tha ai, duke e quajtur idenë “të papranueshme”.
“Nëse kjo do të ndodhte në Ngushticën e Hormuzit, do të ndodhë edhe në pesë vende të tjera në botë”, shtoi ai.
Kryediplomati amerikan tha se Washingtoni po punon përmes OKB-së mbi një rezolutë të sponsorizuar nga Bahreini lidhur me këtë çështje, duke pretenduar se ajo ka marrë mbështetje të gjerë ndërkombëtare.
“Të shohim nëse OKB-ja ende funksionon”, tha Rubio, si dhe kritikoi anëtarë të paidentifikuar të Këshillit të Sigurimit të OKB-së që sipas tij po shqyrtojnë vendosjen e vetos ndaj rezolutës.
Rutte, nga ana e tij, tha se takimi i NATO-s do të fokusohet në shpenzimet për mbrojtjen, Ukrainën dhe lirinë e lundrimit mes shqetësimeve në rritje për Iranin dhe Ngushticën e Hormuzit.
“Dëgjoj nga shumë kolegë këtu se është e papranueshme që liria e lundrimit praktikisht po shkelet siç po ndodh aktualisht”, tha Rutte.
Ai gjithashtu falënderoi SHBA-në për vazhdimin e mbështetjes ushtarake për Ukrainën, veçanërisht për furnizimin me sisteme interceptuese të financuara nga aleatët evropianë dhe Kanadaja.
Rubio gjithashtu tha se samiti i ardhshëm i liderëve të NATO-s në Ankara do të jetë “një nga samitet më të rëndësishme të liderëve në historinë e NATO-s”, duke përmendur prodhimin industrial të mbrojtjes, ndarjen e barrës dhe sfidat globale të sigurisë si prioritete të aleancës.