Rubio: Futbollisti amerikan Balogun u "trajtua padrejtësisht" me kartonin e kuq në Kupën e Botës

Dilara Hamit
03 korrik 2026•Përditësim: 03 korrik 2026
Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio kritikoi kartonin e kuq të treguar ndaj sulmuesit të SHBA-së, Folarin Balogun, gjatë fitores 2:0 të kombëtares amerikane ndaj Bosnjë e Hercegovinës në raundin e 1/16 së finales së Kupës së Botës FIFA 2026, raporton Anadolu.
Rubio i bëri këto komente teksa po shoqëronte vajzën e tij, Amanda Loren Rubio, gjatë një vizite në Shtëpinë e Bardhë.
Pasi hyri për pak çaste në sallën e konferencave për mediat të Shtëpisë së Bardhë, ai refuzoi t'u përgjigjej pyetjeve lidhur me Iranin dhe Libanin, por iu përgjigj një pyetjeje të një gazetari për kombëtaren amerikane të futbollit.
Duke përgëzuar ekipin për fitoren, Rubio tha se Balogun u “trajtua padrejtësisht” me përjashtimin nga loja.
“Ata u trajtuan padrejtësisht për shkak të atij kartoni të kuq. Do të doja të kishte një proces ankese për këtë. Por ndoshta tani është tepër vonë”, tha Rubio.
Balogun u përjashtua gjatë ndeshjes pasi mori karton të kuq, duke bërë që SHBA-ja ta përfundonte takimin me dhjetë lojtarë.
Pavarësisht përjashtimit, amerikanët siguruan fitore 2:0 dhe u kualifikuan në raundin e 1/8 së finales.