Rubio: E pamundur ta ndryshojmë trajektoren e Kubës për sa kohë që regjimi aktual mbetet në pushtet

Berk Kutay Gökmen
14 Maj 2026•Përditësim: 14 Maj 2026
Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio ka deklaruar se është e pamundur të ndryshohet trajektorja e Kubës për sa kohë që regjimi aktual mbetet në pushtet, transmeton Anadolu.
"Nuk ka ekonomi në Kubë. Për aq sa ka pasuri në Kubë, ajo nuk shkon, harrojeni. Nuk shkon te populli. Nuk shkon as te qeveria", tha Rubio në një intervistë për "Fox News", të transmetuar të mërkurën, por të regjistruar më parë këtë javë.
"Pasuria kontrollohet nga një kompani private, nga një kompani në pronësi të gjeneralëve ushtarakë. Ata marrin të gjitha paratë. Ata kanë një kompani që kontrollon të gjitha fitimet atje që kanë një vlerë prej 15-16 miliardë dollarësh", pohoi ai.
Rubio e quajti ekonominë e Havanës "të prishur" dhe "jofunksionale", duke thënë se është "e pamundur ta ndryshosh atë". "Nuk mund ta ndryshoni trajektoren ekonomike të Kubës për sa kohë që njerëzit që janë në krye tani vazhdojnë të jenë aty. Kjo është ajo që do të duhet të ndryshojë sepse këta njerëz janë treguar të paaftë", tha ai.
"Shpresoj të gabohem. Do t'u japim një shans. Por, nuk mendoj se do të ndodhë. Nuk mendoj se do të jemi në gjendje ta ndryshojmë trajektoren e Kubës për sa kohë që këta njerëz janë në krye të atij regjimi", shtoi Rubio.
Kuba po përballet me një krizë karburanti mes embargos amerikane të naftës, të vendosur më 30 janar, së bashku me ndërprerjet e përhapura të energjisë elektrike.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump ka thënë vazhdimisht se "Kuba është e radhës" pas operacionit ushtarak amerikan kundër Iranit dhe se "ishulli i Karaibeve do të dështojë së shpejti".