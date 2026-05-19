Rubio do të vizitojë Suedinë dhe Indinë për takime të NATO-s, tregtisë dhe mbrojtjes

Rabia İclal Turan
19 Maj 2026•Përditësim: 19 Maj 2026
Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, do të udhëtojë këtë javë në Suedi dhe Indi për takime të fokusuara në NATO-n, sigurinë në Arktik, energjinë dhe lidhjet në fushën e mbrojtjes, transmeton Anadolu.
Departamenti i Shtetit i SHBA-së tha se Rubio do të marrë pjesë në Takimin e Ministrave të Jashtëm të NATO-s në Helsingborg të Suedisë më 22 maj, ku pritet të diskutojë “rritjen e investimeve në mbrojtje dhe ndarjen më të madhe të barrës brenda Aleancës”.
Ai gjithashtu do të takohet me homologë nga shtatë vendet e Arktikut për të diskutuar interesat ekonomike dhe të sigurisë në rajonin arktik, si dhe do të zhvillojë bisedime me kryeministrin suedez, Ulf Kristersson dhe sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte.
Pas vizitës në Suedi, departamenti amerikan njoftoi se Rubio do të udhëtojë në Indi nga 23 deri më 26 maj, me ndalesa të planifikuara në Kolkata, Agra, Jaipur dhe New Delhi.
Rubio do të diskutojë sigurinë energjetike, tregtinë dhe bashkëpunimin në mbrojtje gjatë takimeve me zyrtarë të lartë indianë.