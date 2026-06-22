Rubio do të vizitojë EBA-në, Kuvajtin dhe Bahreinin për të diskutuar marrëveshjen me Iranin

Rabia İclal Turan
22 qershor 2026•Përditësim: 22 qershor 2026
Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, do të udhëtojë këtë javë në Emiratet e Bashkuara Arabe, Kuvajt dhe Bahrein për të diskutuar sigurinë rajonale pas memorandumit të mirëkuptimit të arritur midis SHBA-së dhe Iranit, njoftoi të hënën Departamenti i Shtetit, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, zëdhënësi i Departamentit të Shtetit, Tommy Pigott, tha se vizita e Rubios, e cila do të zhvillohet më 23–25 qershor, do të fokusohet në “një sërë prioritetesh rajonale, përfshirë memorandumin e mirëkuptimit me Iranin, përpjekjet për të siguruar tranzit të plotë, të lirë dhe të sigurt në Ngushticën e Hormuzit, si dhe rëndësinë e paqes dhe stabilitetit në rajon”.
Në Bahrein, Rubio është planifikuar të takohet me përfaqësues të Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit (GCC) për të diskutuar prioritetet e përbashkëta rajonale dhe bashkëpunimin për çështje kyç që prekin shtetet e Gjirit, shtoi Pigott.
Vizita do të shënojë një nga angazhimet më të larta të SHBA-së me shtetet e Gjirit që nga nënshkrimi javën e kaluar i memorandumit të mirëkuptimit midis Washingtonit dhe Teheranit, i cili nisi një proces negociues 60-ditor që synon t’i japë fund luftës katërmujore të nisur nga SHBA-ja dhe Izraeli kundër Iranit.