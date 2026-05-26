Rubio: Do të duhen disa ditë për të vendosur mbi tekstin për t'i dhënë fund luftës me Iranin

Michael Gabriel Hernandez
26 Maj 2026•Përditësim: 26 Maj 2026
Marrëveshjes për t'i dhënë fund luftës së SHBA-së dhe Izraelit kundër Iranit do t'i "duhen disa ditë" për t'u finalizuar, edhe pse palët po i afrohen një dakordësie se si duhet të duket ajo, deklaroi sot sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, transmeton Anadolu.
"Mendoj se ka një përputhje dhe marrëveshje të fortë se si duhet të duket një draft paraprak. Mendoj se, si çdo gjë me diçka të tillë, do të duhen disa ditë për t'u vendosur, madje edhe për mosmarrëveshjet mbi një fjalë, një fjali", u tha Rubio gazetarëve gjatë rrugës për në New Delhi.
"Nëse do të ketë një marrëveshje, do të duhet ta shqyrtojmë atë, por kjo, e dini, ose do të jetë një marrëveshje e mirë, ose nuk do të ketë", shtoi ai. Rubio vazhdoi të kritikojë përpjekjet e Iranit për të mbyllur Ngushticën e Hormuzit për trafikun tregtar, duke thënë se është "e paligjshme, e jashtëligjshme, e paqëndrueshme".
"Nuk ka asnjë vend në botë që është në favor të sistemit të pagesës, përveç regjimit në Iran. Pra, kjo nuk është e pranueshme. Kjo nuk mund të ndodhë", tha ai duke shtuar se "Ngushtica duhet të jetë e hapur, e papenguar, pa pagesë dhe padyshim që kjo duhet të ndodhë".
Tensionet rajonale u përshkallëzuan më 28 shkurt kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme të papritura ndaj Iranit, duke e shtyrë Teheranin të hakmerrej me breshëri dronësh dhe raketash që goditën objektiva në të gjithë rajonin, ndërsa Teherani mbylli Ngushticën e Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, por bisedimet në Islamabad dështuan të prodhonin marrëveshje të qëndrueshme. Trumpi më vonë e zgjati armëpushimin për një kohë të pacaktuar, duke mbajtur bllokadë për anijet që udhëtonin për në ose nga portet iraniane përmes rrugës ujore strategjike. Javën e kaluar, ai tha se marrëveshja është "negociuar kryesisht" dhe pret finalizimin.