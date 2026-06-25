Rubio: Çdo marrëveshje me Iranin nuk duhet të kundërshtojë interesat e partnerëve amerikanë

Berk Kutay Gökmen
25 qershor 2026•Përditësim: 25 qershor 2026
Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio tha sot se çdo vendim i marrë gjatë procesit të negociatave për një marrëveshje me Iranin nuk duhet të kundërshtojë “interesat e partnerëve tanë dhe aleatëve tanë në rajon", transmeton Anadolu.
"Ne duam të sigurojmë që çdo vendim që merret gjatë këtij procesi negociator, interesi i partnerëve tanë dhe aleatëve tanë në rajon të merret gjithmonë parasysh", tha Rubio.
Ai shtoi se “nuk ka asnjë pjesë të kësaj marrëveshjeje që është ndërmarrë që në asnjë mënyrë minon sigurinë, stabilitetin apo prosperitetin e ndonjë prej partnerëve tanë në rajonin e Gjirit dhe kjo është në thelb të vizitës sime këtu sot".
Duke folur gjatë takimit të tij me ministrat e Jashtëm të vendeve anëtare të Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit në kryeqytetin e Bahreinit, Manama, Rubio tha se SHBA-ja dëshiron paqe në rajon.
"Ne tani hyjmë në një fazë të re dhe ajo që shpresojmë se do të çojë në paqe. Është ajo që ne të gjithë dëshirojmë. Ajo që ne të gjithë dëshirojmë është që ky rajon të jetë një vend për njerëzit, njerëzit e fokusuar në fitimin e parave, jo bomba, jo armë, qofshin të fokusuar në përmirësimin e jetës ekonomike të njerëzve të tyre, jo në mënyrën se si të sulmojnë vendet e tjera", ka thënë Rubio.
Ai shpreson që marrëveshja me Iranin të çojë në një "rezultat shumë pozitiv", duke theksuar se SHBA-ja është e përgatitur të punojë me Iranin nëse Teherani "përqendrohet në mirëqenien e popullit të vet".
"Ne duam marrëveshje që është e mirë, ne duam marrëveshje që është reale, ne duam marrëveshje që është e verifikueshme dhe ne duam marrëveshje që respektohet", theksoi Rubio.