Rritet numri i rasteve dhe vdekjeve nga Ebola në RD të Kongos

James Tasamba
02 Qershor 2026•Përditësim: 02 Qershor 2026
Rastet e konfirmuara të Ebolës në Republikën Demokratike të Kongos tejkaluan 300 të hënën, sipas shifrave të fundit të lëshuara nga Ministria e Shëndetësisë, transmeton Anadolu.
Ndërkohë, vdekjet nga virusi u rritën në 48. Epidemia vazhdon të përhapet, duke prekur tani 23 zona shëndetësore në provincat Ituri, Kivu Veriore dhe Kivu Jugor, tha ministria.
Ituri, një rajon i goditur nga vite pasigurie, ka parë raste të konfirmuara që tejkalojnë 260.
Autoritetet shëndetësore thanë se rezistenca e komunitetit në kryeqytetin provincial Bunia dhe qytetin verilindor të Nizi si dhe dezinformimi po ndërlikojnë përpjekjet e reagimit.
Autoritetet thanë të hënën se katër pacientë janë shëruar dhe janë larguar nga Qendra Mjekësore Ungjillore në Bunia.
Shefi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Tedros Adhanom Ghebreyesus përfundoi vizitën e tij në RD të Kongos të hënën, pasi u takua me presidentin Felix Tshisekedi për të diskutuar mbi reagimin ndaj shpërthimit të Ebolës të llojit Bundibugyo.
Autoritetet dhe partnerët kanë hapur qendër të re trajtimi me 60 shtretër në Bunia dhe po kryejnë prova vaksine.
Zëdhënësi i qeverisë, Patrick Muyaya tha se pas instalimit të pajisjeve të monitorimit si në nisje ashtu edhe në mbërritje, aeroporti "Bunia", i cili ishte mbyllur përveç fluturimeve humanitare, u rihap të hënën për të lehtësuar ofrimin e mbështetjes në reagim.
Shpërthimi i fundit u shpall më 15 maj.