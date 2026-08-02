Rritet në mbi 73.350 numri i të palestinezëve të vrarë në gjenocidin izraelit në Gaza

Mohammad Sio
02 gusht 2026•Përditësim: 02 gusht 2026
Shtatë palestinezë të tjerë u vranë nga zjarri izraelit gjatë 24 orëve të fundit në Rripin e Gazës, duke e çuar në 73.356 numrin e të vrarëve nga gjenocidi izraelit që nga tetori i vitit 2023, njoftoi të dielën Ministria e Shëndetësisë e enklavës, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, ministria tha se spitalet në enklavë kanë pranuar gjashtë trupa, përfshirë një person që ka ndërruar jetë nga plagët e marra më herët.
Ministria bëri të ditur gjithashtu se gjatë 24 orëve të fundit në spitale janë dërguar edhe 23 të plagosur, duke e çuar numrin e përgjithshëm të të plagosurve në 174.185.
Pavarësisht armëpushimit që hyri në fuqi më 10 tetor 2025, ushtria izraelite ka vazhduar sulmet e përditshme në Gaza, duke vrarë të paktën 1.230 palestinezë dhe duke plagosur 4.076 të tjerë që atëherë.
Të shtunën, ministria njoftoi se gjatë muajit korrik u vranë 152 persona në enklavë, duke shënuar numrin më të lartë mujor të viktimave që nga fillimi i këtij viti.
Marrëveshja e armëpushimit u arrit pas dy vitesh gjenocidi të nisur nga Izraeli më 8 tetor 2023, i cili ka shkaktuar shkatërrime të mëdha, duke prekur rreth 90 për qind të infrastrukturës civile, ndërsa OKB-ja vlerëson se kostoja e rindërtimit arrin në rreth 70 miliardë dollarë.