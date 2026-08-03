Rritet në 73.375 numri i palestinezëve të vrarë në gjenocidin izraelit në Gaza

Mohammad Sio
03 gusht 2026•Përditësim: 03 gusht 2026
Të paktën 19 palestinezë u vranë nga zjarri izraelit gjatë 24 orëve të fundit në Rripin e Gazës, duke e rritur numrin e të vdekurve nga gjenocidi i Izraelit që nga tetori i vitit 2023 në 73.375, tha sot Ministria e Shëndetësisë, transmeton Anadolu.
Një deklaratë e ministrisë tha se viktimat përfshinin 18 persona të vrarë nga forcat izraelite dhe një që vdiq nga plagët nga një sulm i mëparshëm. Ministria tha se 35 persona të plagosur u transferuan në spitale në 24 orët e fundit, duke e çuar numrin e të plagosurve në 174.220.
Pavarësisht një armëpushimi që hyri në fuqi më 10 tetor 2025, ushtria izraelite ka vazhduar sulmet e saj të përditshme në Gaza, duke vrarë të paktën 1.250 palestinezë dhe duke plagosur 4.110 të tjerë.
Të shtunën, ministria tha se 152 persona u vranë në enklavë gjatë korrikut, duke shënuar numrin më të lartë mujor të të vdekurve të regjistruar që nga fillimi i këtij viti.
Marrëveshja e armëpushimit u arrit pas dy vitesh gjenocidi të nisur nga Izraeli më 8 tetor 2023, i cili ka shkaktuar shkatërrime të gjera që prekin 90 për qind të infrastrukturës civile, me kostot e rindërtimit të vlerësuara nga OKB-ja në rreth 70 miliardë dollarë.