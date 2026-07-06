Rritet në 73.100 numri i palestinezëve të vrarë nga sulmet e Izraelit në Gaza

Mohammad Sio
06 korrik 2026•Përditësim: 06 korrik 2026
Pesë palestinezë të tjerë u vranë nga zjarri izraelit në Gaza në 24 orët e fundit, duke e çuar numrin e të vrarëve që nga tetori i vitit 2023 në 73.098, tha sot Ministria e Shëndetësisë e Gazës, transmeton Anadolu.
Në raportin e saj të përditshëm statistikor, ministria tha se spitalet në të gjithë Gazën morën trupat e pesë palestinezëve gjatë 24 orëve të fundit, përfshirë tre të vrarë rishtas dhe dy të nxjerrë nga rrënojat.
Ministria shtoi se shtatë persona u plagosën gjithashtu, duke e çuar numrin e të plagosurve në 173.571 persona gjatë së njëjtës periudhë. Pavarësisht një armëpushimi që ka qenë në fuqi që nga 10 tetori 2025, Izraeli ka vazhduar sulmet e tij, duke vrarë 1.072 palestinezë dhe duke plagosur 3.463 të tjerë gjatë periudhës së armëpushimit, sipas ministrisë.
Ministria tha se shumë viktima kanë mbetur të bllokuar nën rrënoja dhe në rrugë, ku ekipet e ambulancës dhe mbrojtjes civile nuk kanë qenë në gjendje t'i arrijnë. Izraeli ka shkatërruar rreth 90 për qind të infrastrukturës së Gazës gjatë luftës së saj, me OKB-në që vlerëson kostot e rindërtimit në afërsisht 70 miliardë dollarë.
Izraeli vazhdon të bllokojë hyrjen e sasive të dakorduara të ushqimit, ilaçeve, furnizimeve mjekësore, materialeve të strehimit dhe banesave të parafabrikuara në Gaza, ku rreth 2.4 milionë palestinezë, përfshirë 1.5 milionë persona të zhvendosur, jetojnë në kushte katastrofike.