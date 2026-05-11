Rritet në 72.700 numri i palestinezëve të vrarë nga sulmet e Izraelit në Gaza

Lina Altawell
11 Maj 2026•Përditësim: 11 Maj 2026
Sulmet izraelite kanë vrarë tre palestinezë dhe kanë plagosur 16 të tjerë në Gaza në 24 orët e fundit, duke e çuar numrin e të vrarëve që nga tetori i vitit 2023 në 72.740, tha sot Ministria e Shëndetësisë, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të ministrisë thuhet se tre trupa dhe 16 persona të plagosur u transferuan në spitale në të gjithë Gazën gjatë ditës së kaluar, pa dhënë detaje se si ndodhën viktimat. Ajo shtoi se numri i të plagosurve nga sulmet izraelite që nga tetori i vitit 2023 ka arritur në 172.555.
Burime mjekësore më parë i thanë Anadolu-t se tetë persona u plagosën nga zjarri izraelit në sulme të ndara në Gaza që nga mëngjesi i sotëm.
Sipas burimeve, gjashtë persona u plagosën, përfshirë një grua dhe fëmija i saj në granatimet e artilerisë izraelite pranë një xhamie në zonën Tel al-Dahab të Beit Lahia në Gazën veriore.
Një tjetër palestinez u plagos kur ushtarët izraelitë hapën zjarr në Beit Lahia, thanë burimet. Në qytetin e Gazës, një kalimtar u plagos nga zjarri i ushtrisë izraelite në zonë. Dëshmitarët i thanë Anadolu-t se një shpërthim i fuqishëm tronditi qytetin lindor të Gazës sot, pasi ushtria izraelite kreu një operacion shkatërrimi, ndërsa artileria qëlloi predha drejt zonës përreth.
Në Khan Younis në Gazën jugore, automjetet ushtarake izraelite qëlluan me mitralozë drejt zonave lindore dhe qendrore të qytetit. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës, sulmet izraelite kanë vrarë 854 persona dhe kanë plagosur 2.453 të tjerë që nga armëpushimi.
Marrëveshja u arrit pas dy vitesh të luftës gjenocidale të Izraelit, e cila ka shkaktuar shkatërrime të gjera që kanë prekur 90 për qind të infrastrukturës civile.