Rritet në 72.612 numri i palestinezëve të vrarë nga sulmet izraelite në Gaza

Lina Altawell
04 Maj 2026•Përditësim: 04 Maj 2026
Dy palestinezë u vranë nga zjarri izraelit në Gaza në 24 orët e fundit, duke e rritur në 72.612 numrin e të vrarëve nga lufta e Izraelit në enklavë që nga tetori i vitit 2023, tha sot Ministria e Shëndetësisë, raporton Anadolu.
Ministria nuk dha detaje rreth viktimave të reja, por një burim mjekësor tha për Anadolu se një 44-vjeçar u vra nga zjarri izraelit në zonën Atatra në perëndim të Beit Lahia në Gazën veriore sot herët.
Burimet lokale thanë se zona Atatra shtrihet jashtë zonave të vendosjes dhe kontrollit ushtarak izraelit sipas kushteve të marrëveshjes së armëpushimit.
Nuk ka ende detaje në lidhje me viktimën e dytë. Ministria tha se nëntë persona u plagosën nga zjarri izraelit gjatë ditës së kaluar, duke e çuar numrin total të të plagosurve që nga tetori i vitit 2023 në 172.457 persona.
Dëshmitarët thanë se artileria izraelite bombardoi lagjet lindore të qytetit të Gazës në mëngjes ndërsa forcat detare izraelite shënjestruan brigjet e Rafah dhe Khan Younis në jug me armë zjarri dhe predha. Nuk u raportuan viktima.
Të paktën 830 palestinezë janë vrarë dhe 2.345 të tjerë janë plagosur në sulmet izraelite që nga armëpushimi më 10 tetor 2025, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës.
Marrëveshja e armëpushimit u arrit pas dy vitesh lufte gjenocidale izraelite që filloi më 8 tetor 2023, me mbështetjen e SHBA-së, duke lënë më shumë se 72 mijë palestinezë të vrarë dhe mbi 172 mijë të plagosur, së bashku me shkatërrime të gjera që prekin rreth 90 për qind të infrastrukturës civile.