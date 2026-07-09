Rritet në 600 numri i viktimave nga Ebola në RD të Kongos

James Tasamba
09 korrik 2026•Përditësim: 09 korrik 2026
Numri i të vdekurve nga shpërthimi i sëmundjes së virusit Ebola në Republikën Demokratike të Kongos ka arritur në 600, tregojnë të dhënat e publikuara të mërkurën vonë nga autoritetet shëndetësore të vendit, transmeton Anadolu.
Ministria e Shëndetësisë tha se numri i rasteve të konfirmuara ka arritur në 1.759, ndërsa transmetimi në komunitet vazhdon. Shpërthimi i llojit të virusit Bundibugyo është përqendruar në 37 zona shëndetësore në Ituri, Kivu Veriore dhe Kivu Jugore.
Megjithatë, përditësimi i fundit tregoi se dy raste u zbuluan në Kisangani, në provincën Tshopo dhe ishin të lidhura me zonën shëndetësore Nia-Nia në Ituri. Rreth 750 persona janë shëruar ndërsa 285 pacientë mbeten nën kujdes.
Zyra Rajonale e Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH) për Afrikën tha të martën se shpërthimi është shënuar nga një numër në rritje i vdekjeve në komunitet dhe përhapja e vazhdueshme e infeksioneve në zonat shëndetësore të paprekura më parë në provincat Ituri dhe Kivu Veriore.
Ituri vazhdon të mbajë barrën dërrmuese të shpërthimit, duke përbërë mbi 90 për qind të rasteve dhe mbi 84 për qind të vdekjeve që nga shpallja e shpërthimit më 15 maj. OBSH-ja paralajmëroi se numri i lartë i vdekjeve të raportuara përpara se pacientët të arrinin në qendrat e trajtimit tregoi se sistemet e mbikëqyrjes dhe referimit vazhdojnë të mbeten prapa transmetimit.
Midis 430 vdekjeve të konfirmuara të hetuara që nga 5 korriku, OBSH-ja tha se rreth 400 ndodhën përpara se pacientët të pranoheshin në një qendër trajtimi, duke theksuar vonesat e vazhdueshme në zbulimin e rasteve, referimin, izolimin dhe aksesin në kujdesin klinik.