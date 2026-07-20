Rritet në 5.208 numri i viktimave nga tërmetet në Venezuelë

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20 korrik 2026•Përditësim: 20 korrik 2026
Numri i viktimave nga tërmetet e njëpasnjëshme të muajit të kaluar në Venezuelë u rrit në 5.208, tha të dielën presidenti i Asamblesë Kombëtare, Jorge Rodriguez, transmeton Anadolu.
Rodriguez postoi një tabelë në platformën e mediave sociale amerikane X, duke treguar se 16.740 persona u plagosën nga lëkundjet e fuqishme. Ai tha se autoritetet kanë ndihmuar 128.324 familje dhe kanë ndërtuar 107 kampe të përkohshme që strehojnë 23.820 persona.
Qeveria tha se janë regjistruar gjithashtu 1.388 pasgoditje. Ministria e Mjedisit e Venezuelës ka njoftuar përparimin në planin e rimëkëmbjes mjedisore të nisur për të rivendosur zonat bregdetare të La Guaira, një nga rajonet më të goditura nga tërmetet.
Ministri i Pushtetit Popullor për Ekosocializmin, Nelson Rodriguez tha se tërmetet e dyfishta gjeneruan rreth 2.106 milionë tonë mbeturina në zonën e prekur.
Dy tërmetet e njëpasnjëshme prej 7.2 ballësh dhe 7.5 ballësh goditën vendin e Amerikës së Jugut më 24 qershor.