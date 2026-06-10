Rritet në 45 numri i viktimave nga tërmeti në Filipine, vazhdojnë kërkimet për 17 të zhdukur

Islam Uddin
10 qershor 2026•Përditësim: 10 qershor 2026
Numri i viktimave nga tërmeti 7.8 ballë që goditi brigjet e Mindanaos në jug të Filipineve në fillim të kësaj jave u rrit në 45 ndërsa ekipet e shpëtimit vazhdojnë kërkimin për 17 persona të zhdukur, thanë sot autoritetet e vendit, transmeton Anadolu.
Këshilli Kombëtar për Reduktimin dhe Menaxhimin e Rrezikut të Fatkeqësive njoftoi se 487 persona janë raportuar të lënduar, informoi media lokale "Philstar". Nga viktimat e konfirmuara, 33 u regjistruan në Region 12 dhe 12 në Region 11, megjithëse autoritetet thanë se shifrat mbeten objekt verifikimi.
Tërmeti, i cili ndodhi të hënën në brigjet e provincës Sarangani, shkaktoi dëme të shumta në pjesë të Mindanaos, duke rrëzuar ndërtesa, duke ndërprerë shërbimet e energjisë dhe ujit dhe duke shkaktuar rrëshqitje të dheut në disa zona.
Operacionet e kërkimit, shpëtimit dhe gjetjes janë duke vazhduar nëpër zonat e prekura, duke rritur mundësinë që numri i viktimave të rritet më tej. Tërmeti shkaktoi të paktën 10 rrëshqitje dheu, përfshirë disa në rajonet jugore të Mindanaos.
Në provincën Sarangani, 13 banorë të Barangay New Aklan thuhet se mbetën nën dhe kur një rrëshqitje dheu goditi komunitetin. Autoritetet po hetojnë raportet se një fshat i tërë mund të ketë mbetur nën dhe, megjithëse viktimat e lidhura ende nuk janë konfirmuar.
Fatkeqësia shkaktoi dëme të mëdha në infrastrukturë. Zyrtarët raportuan dëme në 18 ura, 41 rrugë dhe 238 objekte publike, me disa rrugë transporti të mbetura të pakalueshme. Ndërprerjet e energjisë elektrike kanë prekur rreth 130 mijë konsumatorë ndërsa spitalet vazhdojnë të funksionojnë në kushte të vështira, duke trajtuar pacientët në tenda për shkak të pasgoditjeve dhe shqetësimeve strukturore.
Më shumë se 149 mijë njerëz janë prekur nga fatkeqësia, përfshirë mbi 41 mijë banorë të zhvendosur. Gati 3.000 shtëpi u dëmtuan. Qeveria tha se ndihma emergjente me vlerë 4.8 milionë pesos (78.080 dollarë) është shpërndarë ndërsa përpjekjet e ndihmave vazhdojnë në të gjithë rajonin e goditur nga tërmeti.