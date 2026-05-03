Rritet aktiviteti i avionëve ushtarakë amerikanë drejt Lindjes së Mesme mes tensioneve me Iranin

Irmak Akcan
03 Maj 2026•Përditësim: 03 Maj 2026
Teksa tensionet mes SHBA-së dhe Iranit vazhdojnë, trafiku ajror ushtarak amerikan ka shënuar një rritje të konsiderueshme, kryesisht me avionë transporti dhe furnizimi në ajër, transmeton Anadolu.
Një analizë e kryer nga Anadolu duke përdorur Flightradar24, një aplikacion për gjurmimin e fluturimeve, ka zbuluar një rritje të pazakontë të numrit të avionëve ushtarakë amerikanë që udhëtojnë nga Evropa drejt vendeve të Lindjes së Mesme më 2 maj.
Shumica e avionëve të dërguar në rajon ishin C-17A Globemaster III, avionë transporti ushtarakë të aftë të bartin rreth 77 tonë ngarkesë dhe afër 100 persona.
Po ashtu u vunë re edhe Lockheed C-5M Super Galaxy, avioni më i madh transportues i Forcave Ajrore të SHBA-së me kapacitet rreth 127 tonë, si dhe Boeing KC-46 Pegasus, një avion furnizimi në ajër dhe transport strategjik.
Të paktën 12 avionë transporti raportohet se ishin në rrugë drejt Lindjes së Mesme, disa prej tyre të nisur nga Gjermania.
Gjithashtu u raportuan edhe avionë furnizimi Boeing KC-135 Stratotanker, me të paktën katër të tillë të vërejtur në operim pranë Izraelit dhe zonave përreth.
Për më tepër, një avion amerikan për zbulim sinjalesh (SIGINT), Boeing RC-135W Rivet Joint, është vërejtur duke operuar në hapësirën ajrore pranë Bahrainit.
Disa avionë transporti që janë nisur nga SHBA-ja gjithashtu janë vërejtur pa destinacion të konfirmuar.
SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme ndaj Iranit më 28 shkurt, duke nxitur kundërpërgjigje nga Teherani ndaj Izraelit dhe aleatëve amerikanë në Gjirin Persik, si dhe duke ndikuar në mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Që nga 13 prilli, SHBA-ja ka vendosur një bllokadë detare ndaj trafikut detar iranian në këtë korridor strategjik.
Një armëpushim dyjavor u shpall më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, i ndjekur nga bisedime të drejtpërdrejta më 11 prill në Islamabad, por pa arritur marrëveshje për armëpushim afatgjatë.
Trump më pas e zgjati armëpushimin pa vendosur afat të ri, pas kërkesës së Pakistanit.