Rreth 80 milionë njerëz në bregun lindor të SHBA-së nën alarm për shkak të stuhive të rënda

Merve Berker
15 qershor 2026•Përditësim: 15 qershor 2026
Gati 80 milionë njerëz përgjatë bregut lindor të SHBA-së ishin nën alarm të dielën pasi stuhitë e forta parashikoheshin të preknin zonat nga Xhorxhia deri në Maine, thanë mediat, transmeton Anadolu.
Kërcënimet kryesore përfshijnë erërat e dëmshme, breshër të madh, rrufe dhe mundësinë e tornadove të izoluara, sipas ABC News. Qytetet kryesore brenda zonës së rrezikut përfshijnë New York City, Albany, Pittsburgh, Philadelphia, Washington dhe Raleigh, Karolina e Veriut.
Parashikuesit thanë se sistemi i stuhisë pritej të lëvizte në Bregun Lindor të dielën pasdite dhe të vazhdonte gjatë natës pas avancimit nga Ohio dhe Tenesi. Kërcënimi i rëndë i motit pason stuhitë e fuqishme që prekën pjesë të rrafshinave qendrore të shtunën.
Breshëri me madhësinë e topave të buta u raportua pranë Winfield, Kansas, rreth 45 milje në jug të Wichita-s, ndërsa breshër më i madh se një top golfi u regjistrua në pjesë të tjera të shteteve Kansas dhe Nebraska.
Një stacion meteorologjik mati shpejtësinë e erës prej 84 miljesh në orë në Neosho, Misuri, e cila shkaktoi dëmtime të pemëve dhe ndërprerje të gjerë të energjisë elektrike. Në anën tjetër, një front i ftohtë me lëvizje të ngadaltë pritet të sjellë reshje të mëdha shiu nga Teksasi në Xhorxhia deri të martën, me disa zona që parashikohen të kenë midis 25 dhe 50 milimetra shi.
Nxehtësia dhe lagështia pritet të vazhdojnë edhe në pjesë të bregut juglindor dhe perëndimor. Vlerat e indeksit të nxehtësisë parashikohen të kalojnë 38 gradë Celsius në Raleigh, Savannah dhe Tallahassee, ndërsa pjesë të Kalifornisë dhe Paqësorit Veriperëndimor mbeten nën alarme të nxehtësisë.
Gazeta raportoi gjithashtu se disa zona të Paqësorit veriperëndimor mund të përjetojnë temperatura gjatë ditës midis 35 dhe rreth 38 gradë Celsius deri të martën.