Rregullatori i Mbretërisë së Bashkuar heton TikTok-un për shqetësime mbi sigurinë e fëmijëve

Şeyma Erkul Dayanç
16 korrik 2026•Përditësim: 16 korrik 2026
Rregullatori i komunikimeve "Ofcom" i Mbretërisë së Bashkuar ka nisur një hetim zyrtar ndaj TikTok-ut për të shqyrtuar nëse platforma po përmbush detyrimet e saj sipas Ligjit për Sigurinë Online të vendit për mbrojtjen e fëmijëve nga përmbajtjet e dëmshme, transmeton Anadolu.
Rregullatori tha se hetimi do të vlerësojë nëse ka arsye të mjaftueshme për të besuar se TikTok-u ka dështuar ose po dështon të përmbushë detyrimet ligjore, përfshirë përdorimin e masave të verifikimit të moshës që janë “shumë efektive” në përcaktimin e saktë nëse një përdorues është fëmijë.
Sipas rregullatorit "Ofcom", hetimi vjen pas shqyrtimit të masave të ndërmarra nga platformat kryesore online për mbrojtjen e fëmijëve dhe publikimit të raporteve që kanë ngritur shqetësime mbi ekspozimin e fëmijëve ndaj përmbajtjeve të dëmshme në TikTok.
Rregullatori gjithashtu tha se raporti për verifikimin e moshës sugjeroi se modelet e parashikimit të moshës, të tilla si ato të përdorura nga TikTok-u, në disa raste mund të kenë dështuar të identifikojnë saktë “një pjesë të konsiderueshme të fëmijëve”, duke i ekspozuar potencialisht ndaj përmbajtjeve të dëmshme.
"Ofcom"-i theksoi se hapja e hetimit nuk do të thotë se ka arritur në ndonjë përfundim nëse TikTok-u ka shkelur detyrimet ligjore.
Sipas Ligjit për Sigurinë Online, kompanitë që shpallen në shkelje të detyrimeve të tyre mund të përballen me gjoba deri në 18 milionë paund (gati 24 milionë dollarë) ose 10 për qind të të ardhurave të tyre globale të përshtatshme, cilado që të jetë më e lartë.
Në rastet më serioze, "Ofcom"-i gjithashtu mund të kërkojë një urdhër gjykate që u kërkon palëve të treta të bllokojnë qasjen në një shërbim të rregulluar ose të tërheqin shërbimet e tyre në Mbretërinë e Bashkuar.
Rregullatori tha se hapi i parë i tij do të jetë mbledhja dhe analizimi i provave për të përcaktuar nëse ka ndodhur ndonjë shkelje, proces i cili pritet të zgjasë të paktën tre muaj.