Rregullatori britanik CMA detyron Google-in për transparencën mbi renditjen e kërkimit dhe ndarjen e të dhënave

Aysu Biçer
17 qershor 2026•Përditësim: 17 qershor 2026
Autoriteti i konkurrencës në Mbretërinë e Bashkuar ka vendosur rregulla ligjërisht të detyrueshme për kompaninë Google që kërkojnë transparencë më të madhe mbi renditjen e kërkimit dhe u lejojnë përdoruesve të ndajnë të dhënat e tyre me shërbimet rivale, transmeton Anadolu.
Autoriteti i Konkurrencës dhe Tregjeve (CMA) paraqiti dy kërkesa të reja të sjelljes sipas regjimit njëvjeçar të konkurrencës në tregjet digjitale të Mbretërisë së Bashkuar.
Masat synojnë shërbimet e përgjithshme të kërkimit në Google, me rregullatorin që synon të mbrojë si konsumatorët ashtu edhe bizneset.
Sipas rregullit "Renditja e Drejtë", Google duhet të përdorë kritere objektive dhe jodiskriminuese për të renditur rezultatet organike të kërkimit, duke përfshirë ato në përmbledhjet e saj të mundësuara nga inteligjenca artificiale.
Gjigandi i teknologjisë gjithashtu do të duhet t'u japë bizneseve njoftim paraprak për ndryshimet e mëdha të renditjes dhe të krijojë kanale të qarta që ato të ngrenë ankesa.
Kompanitë britanike i kanë thënë më parë autoritetit se ndryshimet e papritura dhe të pashpjegueshme në renditjet e kërkimit i penguan ato të investonin.
"Kërkimi është një portë jetësore për bizneset në Mbretërinë e Bashkuar për të arritur klientët dhe sistemet e renditjes më të qarta, më të parashikueshme dhe më transparente mund t'u japin atyre një hapësirë më të madhe për t'u zgjeruar dhe investuar", tha Will Hayter, drejtor ekzekutiv për tregjet digjitale në CMA.
Kërkesa e dytë e detyron kompaninë Google t'i lejojë përdoruesit të transferojnë të dhënat e tyre të kërkimit te palët e treta të autorizuara. Kjo forcon ligjërisht një proces vullnetar ekzistues, duke u lejuar firmave të pavarura si platformat e shpërblimeve ose kompanitë e udhëtimit të ofrojnë zbritje të personalizuara dhe sugjerime të përshtatura. CMA thotë se ky veprim i vendos të drejtat e përdoruesve në Mbretërinë e Bashkuar në të njëjtin nivel me ato në BE.
Google-it është dhënë një afat prej gjashtë muajsh për të zbatuar rregullat e renditjes së drejtë dhe tre muaj për t'iu përmbajtur mandatit të transferimit të të dhënave. Rregullatori do të monitorojë nga afër përputhshmërinë me këto rregulla.
Vendimi është pjesë e një goditjeje më të gjerë nga Mbretëria e Bashkuar.
Vitin e kaluar, CMA i caktoi kompanitë Google dhe Apple si kompani që mbajnë "status strategjik të tregut", ndërsa kohët e fundit nisi një hetim të ngjashëm mbi ekosistemin e softuerëve të biznesit të Microsoft-it.