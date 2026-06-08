Rrëzohet një avion privat në Republikën Dominikane, humbin jetën piloti dhe ndihmëspiloti

Jorge Antonio Gonzalez Rocha
08 qershor 2026•Përditësim: 08 qershor 2026
Piloti dhe bashkëpiloti i një avioni privat humbën jetën të dielën kur avioni i tyre u rrëzua teksa po tentonte një ulje emergjente në Aeroportin Ndërkombëtar "La Romana" në Republikën Dominikane, transmeton Anadolu.
Avioni "Gulfstream G200" i regjistruar në SHBA ishte rrugës për në Austin, Teksas dhe ishte afërsisht 16 milje detare në jugperëndim të "La Romana"-s kur shpalli një emergjencë për shkak të problemeve të rënda mekanike.
Ekuipazhi u kthye në aeroport dhe u përpoq të bënte një ulje emergjente, por avioni u rrëzua dhe mori flakë, duke shpërthyer në një top zjarri. Sipas raporteve paraprake, në bord ndodheshin vetëm dy anëtarët e ekuipazhit.
Instituti Dominikan i Aviacionit Civil (IDAC) dhe Komisioni i Hetimit të Aksidenteve të Aviacionit (CIAA) thanë se po hetojnë incidentin.
"Autoritetet e aviacionit aktivizuan protokollet përkatëse dhe po kryejnë hetimet e nevojshme për të përcaktuar shkaqet e incidentit. Si IDAC ashtu edhe CIAA do të japin informacion shtesë ndërsa hetimi do të vazhdojë", thuhet në një deklaratë të shpërndarë nga IDAC në platformën e mediave sociale amerikane X.
Nuk janë bërë të ditura detaje të tjera në lidhje me aksidentin, ndërsa autoritetet ende nuk kanë dhënë një deklaratë zyrtare në lidhje me shkakun e aksidentit.