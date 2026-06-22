Rrëzohet një avion privat në Maryland të SHBA-së, humbin jetën 3 persona

Fatma Zehra Solmaz
22 qershor 2026•Përditësim: 22 qershor 2026
Një operacion kërkimi për një avion privat të zhdukur përfundoi të dielën pasi autoritetet gjetën rrënojat e avionit dhe tre trupa nga një zonë pyjore pranë një komuniteti rezidencial në shtetin amerikan të Marylandit, transmeton Anadolu.
Piloti dhe dy pasagjerët në bordin e një motori Piper Cherokee u shpallën të vdekur pasi ekipet e shpëtimit gjetën avionin e rrëzuar në qytetin Bowie, sipas ABC News.
Policia e shtetit të Marylandit tha se trupat e tre personave të rritur u gjetën nga mbetjet e avionit. Autoritetet nuk zbuluan identitetin e viktimave pasi zyrtarët po punojnë për të njoftuar të afërmit e tyre.
"Hetuesit besojnë se avioni i përket një shkolle lokale fluturimi në Montgomery County. Policia beson se avioni mund të ketë qenë duke marrë pjesë në një fluturim stërvitor", thuhet në deklaratën e policisë së shtetit.
Avioni u rrëzua në një zonë të pyllëzuar pranë shtëpive, por nuk raportohet për të lënduar në tokë. Rrëzimi mbetet nën hetim nga Bordi Kombëtar i Sigurisë së Transportit dhe Administrata Federale e Aviacionit.