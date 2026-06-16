Rrëzohet bombarduesi B-52 i Forcave Ajrore të SHBA-së në Kaliforni, humbin jetën 8 persona

Muhammed Yasin Güngör, Diyar Güldoğan
16 qershor 2026•Përditësim: 16 qershor 2026
Një bombardues B-52 Stratofortress i Forcave Ajrore të SHBA-së u rrëzua gjatë një fluturimi provë rutinë në Kaliforni të hënën, duke shkaktuar vdekjen e 8 personave në bord, transmeton Anadolu.
Baza Ajrore Edwards tha se bombarduesi strategjik u rrëzua menjëherë pas ngritjes në orën 11:20 sipas kohës lokale për një "mision provë rutinë". "Treguesit fillestarë janë se rrëzimi nuk ishte i mbijetueshëm", tha ajo në kompaninë e mediave sociale amerikane X.
Koloneli James Hayes, zëvendëskomandant i Krahut të 412-të të Testimit në bazë, e karakterizoi incidentin si një "tragjedi të tmerrshme" gjatë një konference për media. "Ne humbëm 8 amerikanë të shkëlqyer", tha Hayes duke vënë në dukje se ekuipazhi përbëhej nga një përzierje e personelit ushtarak, civilëve qeveritarë dhe kontraktorëve privatë.
Boeing, gjiganti amerikan i hapësirës ajrore që projektoi dhe prodhoi B-52, konfirmoi se dy nga anëtarët e stafit të tij ishin midis viktimave.
"Me pikëllim të madh konfirmojmë se dy punonjës të Boeing ishin midis atyre në bord", tha kompania duke shprehur “ngushëllimet më të thella” familjeve të të tetë anëtarëve të ekuipazhit dhe duke u zotuar të ofrojë mbështetje të vazhdueshme.
Personeli i reagimit ndaj emergjencave mbërriti në vendngjarje në verilindje të Los Angelesit menjëherë pas përplasjes. Baza tha se ekipet po punojnë aktualisht për të gjetur të gjithë personelin dhe se përplasja është aktualisht nën hetim.
Më herët ajo kishte njoftuar mbylljen e aeroportit, duke bërë që të gjithë avionët në hyrje të devijoheshin. "Të gjitha lejet e vizitorëve jo-komercialë janë pezulluar deri në njoftim të mëtejshëm për të lejuar që instalimi të përqendrohet tërësisht në operacionet e reagimit ndaj emergjencave", tha ajo.