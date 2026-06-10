Rrëshqitje dheu në Republikën e Afrikës Qendrore, 8 të vdekur dhe disa të zhdukur

James Tasamba
10 qershor 2026•Përditësim: 10 qershor 2026
Të paktën tetë minatorë artizanalë të arit kanë humbur jetën nga një rrëshqitje dheu në një vendburim minerar në perëndim të Republikës së Afrikës Qendrore, transmeton Anadolu.
“Aksidenti ndodhi në vendburimin minerar Konyeme në prefekturën Nana-Mambere”, tha për gazetarët Laurent Ngon Baba, deputet i zonës Baboua 1, ku ndodhet vendburimi.
“Aksidenti ndodhi rreth orës 02:00 me kohën lokale, kur disa minatorë ndodheshin nën tokë. Vendburimi ishte ende në fazën e zhvillimit”, tha ai.
“Toka u shemb papritur, duke varrosur gërmuesit nën rrënoja. U nisën operacionet e kërkim-shpëtimit, të cilat bënë të mundur nxjerrjen e tetë trupave ndërsa kërkimet vazhdojnë për disa persona që ende figurojnë të zhdukur”, shtoi ai.
Ai njoftoi se viktimat përfshijnë një banor vendas dhe shtatë shtetas të huaj të dyshuar me përkatësi etnike Fulani.
Raportimet e mediave lokale thanë se rreth një duzinë personash mbeten të zhdukur.
Një tragjedi e ngjashme në të njëjtën prefekturë la të vdekur 23 minatorë më 6 maj, kur një galeri u shemb në vendburimin minerar Be-Mbari.