Roja Bregdetare e SHBA-së sekuestron kokainë me vlerë 45,8 milionë dollarë në operacionin pranë Kolumbisë

Merve Gül Aydoğan Ağlarcı
14 Maj 2026•Përditësim: 14 Maj 2026
Roja Bregdetare e SHBA-së tha se ka ndaluar tri anije të dyshuara për kontrabandë droge që transportonin kokainë në Detin e Karaibeve pranë Kolumbisë, duke sekuestruar narkotikë me vlerë gati 45,8 milionë dollarë, transmeton Anadolu.
Operacioni është kryer më 8 maj, rreth 90 milje larg qytetit kolumbian të Kartagjenës, sipas një deklarate të Rojës Bregdetare.
Zyrtarët thanë se anijet transportonin 6.085 paund (2.760 kilogramë) kokainë.
“Ky sekuestrim përfaqëson 2,3 milionë doza potencialisht vdekjeprurëse kokaine që nuk do të arrijnë në rrugët amerikane”, thuhej në deklaratë.
Roja Bregdetare tha se anija Tahoma lëshoi dy mjete të vogla lundruese dhe një ekip helikopteri për të ndaluar njëkohësisht të tri anijet.
Njëra prej anijeve të dyshuara për kontrabandë thuhet se tentoi të arratisej dhe injoroi urdhrat për t’u ndalur. Personeli i Rojës Bregdetare më pas përdori taktika paralajmëruese, përfshirë të shtëna snajperi drejt motorëve të anijes, për ta neutralizuar atë.
“Ndalimi i tri anijeve njëkohësisht është dëshmi e profesionalizmit, saktësisë dhe përkushtimit të palëkundur të ekuipazheve tona”, tha komandanti Nolan Cuevas, komandant i anijes Tahoma.
“Ky operacion pengoi një sasi të konsiderueshme narkotikësh ilegalë të arrijnë në brigjet amerikane dhe puna ekipore e tyre nënvizon misionin e Rojës Bregdetare për të mbrojtur vendin tonë dhe për të shpëtuar jetë”, shtoi ai.
Në një postim në platformën amerikane X, Komanda Jugore e SHBA-së (SOUTHCOM) përshëndeti operacionin.
“Ky operacion është një tjetër shembull i përpjekjeve të ekipit tonë të përbashkët për të goditur rrjetet e narkoterroristëve të dhunshëm në hemisferën tonë dhe për të mbrojtur atdheun”, thuhet në postim.