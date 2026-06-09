Rezervimet e hoteleve në SHBA për Kupën e Botës 2026 mbeten prapa Meksikës dhe Kanadasë

Berk Kutay Gökmen
09 qershor 2026•Përditësim: 09 qershor 2026
Ndërsa Kupa e Botës FIFA 2026 fillon në fund të kësaj jave, hotelet amerikane po performojnë dobët në krahasim me ato në Kanada dhe Meksikë, pavarësisht se SHBA-ja pret shumicën e ndeshjeve, raportoi të hënën "The Wall Street Journal", transmeton Anadolu.
Rezervimet e hoteleve në Kanada dhe Meksikë po i kalojnë ato në pothuajse të gjitha qytetet pritëse të SHBA-së përpara turneut kryesor të FIFA-s, i cili fillon të enjten në 16 qytete në Amerikën e Veriut.
Sipas "CoStar", Vancouver dhe Guadalajara kryesojnë në frekuencën e hoteleve, me 48 për qind. Toronto, Mexico City dhe Monterrey gjithashtu kanë tejkaluar 40 për qind të pushtimit ndërsa San Francisko është i vetmi qytet pritës në SHBA që ka arritur atë nivel në 44 për qind.
Megjithëse disa operatorë hotelesh në SHBA raportojnë tarifa të shëndetshme të dhomave, destinacionet kanadeze dhe meksikane përfitojnë nga disa avantazhe, përfshirë entuziazmin më të fortë të futbollit lokal dhe përgjithësisht kosto më të ulëta të udhëtimit.
Ndërkohë, ndjekja e ndeshjeve në SHBA është bërë gjithnjë e më e shtrenjtë. Çmimet e biletave për Kupën e Botës të këtij viti janë ngjitur në nivele rekord, me disa bileta të rishitjes për finalen që tashmë kanë marrë më shumë se 20 mijë dollarë secila, sipas "TicketData". Edhe shpenzimet e udhëtimit janë rritur ndjeshëm.
Përveç kësaj, shqetësimet rreth kërkesave për viza dhe perceptimet e një mjedisi politik jo mikpritës në SHBA kanë dekurajuar disa tifozë ndërkombëtarë që të bëjnë udhëtimin.