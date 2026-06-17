Revista Wired: Rrjedhja masive e të dhënave zbulon një grup sekret elitar të lidhur me miliarderin Peter Thiel

Beril Çanakcı
17 qershor 2026•Përditësim: 17 qershor 2026
Sipas një raportimi të revistës Wired, një rrjet privat i themeluar nga miliarderi Peter Thiel, që përfshin figura me ndikim në politikë, teknologji dhe financa, është vënë në qendër të vëmendjes pas një rrjedhjeje të madhe të të dhënave që ka zbuluar anëtarët dhe aktivitetet e tij, transmeton Anadolu.
Regjistrime të brendshme të grupit, i njohur si “Dialog”, janë lënë të ekspozuara onlajn, duke përfshirë një listë pjesëmarrësish dhe një listë regjistrimi për një takim të mbyllur në vitin 2026. Lista përmend 222 persona të planifikuar të marrin pjesë në eventin që do të mbahet më 12–16 gusht pranë Dublinit, Irlandë.
Rrjedhja u zbulua fillimisht nga një “hacktivist” zviceran dhe u verifikua nga revista e specializuar në teknologji Wired.
Dokumentet përshkruajnë tema diskutimi që variojnë nga “Menaxhimi i Luftës së Tretë Botërore” dhe “Teknologjitë e fushëbetejës” deri te “Ndërtimi i një kulti”. Grupi gjithashtu operon një aplikacion për lidhje mes pjesëmarrësve.
Sipas raportimit, bëhet fjalë për një organizatë me ftesa vetëm, e bashkëthemeluar në vitin 2006 nga investitori miliarder Thiel, i njohur si bashkëthemelues i kompanisë së analizës së të dhënave Palantir Technologies. Palantir ofron analiza të avancuara të të dhënave, inteligjencë artificiale dhe softuer mbikëqyrjeje për qeveri dhe ushtri në mbarë botën.
Kompania është përballur me kritika të gjera për kontratat e saj me Shërbimin Amerikan të Imigracionit dhe Doganave (ICE), Pentagonin, si dhe një partneritet strategjik me Ministrinë e Mbrojtjes të Izraelit që nga viti 2024 për të mbështetur “misione të lidhura me luftën” në Gaza, ku është akuzuar nga ekspertë të OKB-së dhe grupe për të drejtat e njeriut për mundësimin e sistemeve të shënjestrimit të bazuara në inteligjencë artificiale.
Grupi “Dialog” drejtohet nga Auren Hoffman, i cili është themelues i dy kompanive të mëdha në industrinë e të dhënave për konsumatorët.
Organizata mbledh zyrtarë të lartë amerikanë, ligjvënës, drejtues të teknologjisë dhe figura të tjera me ndikim për takime të mbyllura vjetore.
Ajo ka funksionuar me pak vëmendje publike për dy dekada, duke mbajtur takime me dyer të mbyllura ku pjesëmarrësve u kërkohet që diskutimet të mos regjistrohen – në mënyrë të ngjashme me formatin e konferencës Bilderberg, që mbledh liderë politikë dhe biznesi perëndimorë.
Mes të përmendurve në dokumente janë gjenerali Alexus Grynkewich, komandant suprem i NATO-s në Evropë, si dhe zyrtarë aktualë të administratës Trump, dy senatorë amerikanë, gjashtë anëtarë të “Paypal Mafia”, një ish-shef i inteligjencës për Lindjen e Mesme, një ambasador aktual në SHBA dhe drejtues të kompanive të mëdha teknologjike dhe të të dhënave.
Sipas raportimit, pjesëmarrësit kanë përdorur emaile personale në vend të atyre zyrtare qeveritare.