Reuters përballet me kritika për titullin mbi aksidentin që përfshinte autobusin turk pa shofer

Ekip
26 Maj 2026•Përditësim: 26 Maj 2026
Reuters u përball me kritika në mediat sociale pasi përdoruesit e akuzuan agjencinë e lajmeve për portretizimin e padrejtë të një kompanie turke automobilistike përmes asaj që kritikët e përshkruan si një titull mashtrues lidhur me një aksident trafiku që përfshinte një autobus autonom në Suedi, transmeton Anadolu.
Kritikat pasuan një raport të Reutersit të botuar nën titullin: "Autobusi autonom 'Karsan' i Turqisë u përplas në Suedi në ditën e parë të shërbimit".
Përdoruesit në mediat sociale argumentuan se formulimi nënkuptonte që automjeti autonom kishte shkaktuar përplasjen, ndërsa vetë artikulli thuhet se deklaroi se autobusi ishte goditur nga një tramvaj.
Një shënim i komunitetit u shfaq më vonë nën postimin e Reutersit në kompaninë amerikane të mediave sociale X, duke thënë: "Në kundërshtim me titullin, autobusi u godit nga një tramvaj siç thuhet në artikull".
Disa përdorues akuzuan Reutersin për dëmtimin e reputacionit të "Karsan"-it përmes formulimit të titullit.
Debati u përhap gjerësisht midis përdoruesve turq të mediave sociale, ku shumë prej tyre vunë në dyshim formulimin editorial dhe bënë thirrje për saktësi më të madhe në raportimin ndërkombëtar që përfshin kompanitë turke.
"Karsan" është shfaqur si një nga eksportuesit kryesorë të Turqisë të automjeteve elektrike dhe autonome të transportit publik dhe operon në tregje të shumta evropiane.