Restauruesi sirian po ringjall monumentet shekullore të Halepit të shkatërruara gjatë luftës civile
Nimet Bedevi, para fillimit të luftës civile në vitin 2011 u jepte mësime arti qindra studentëve në qendrën që kishin themeluar në Halep dhe që u specializua në Itali për artin bizantin, artin grek dhe ikonografinë
Mehmet Burak Karacaoğlu, Ömer Koparan
21 qershor 2026•Përditësim: 21 qershor 2026
photo: Bakr Al Kasem / AA
HALEP
Në Halep, një nga qytetet e Sirisë që përjetoi shkatërrimin më të madh gjatë luftës civile, trashëgimia kulturore që ishte në prag të zhdukjes nën hijen e bombardimeve dhe përplasjeve po merr sërish jetë falë punës së restauruesit sirian, Nimet Bedevi.
Bedevi, i cili para fillimit të luftës civile në vitin 2011 u jepte mësime arti qindra studentëve në qendrën që kishin themeluar në Halep dhe që u specializua në Itali për artin bizantin, artin grek dhe ikonografinë, pavarësisht të gjitha vështirësive nuk e braktisi qytetin ku lindi dhe u rrit, duke iu përkushtuar shpëtimit të monumenteve historike.
Ai po ua përcjell brezave të ardhshëm qindra vepra duke restauruar në përputhje me origjinalin koleksione private, kupola katedralesh, piktura shekullore dhe ikona kishtare.
Restauroi një manastir 150-vjeçar
Në një deklaratë për Anadolu Bedevi tha se që nga fëmijëria ka qenë i lidhur ngushtë me artin dhe se me fillimin e luftës civile, përtej krijimit artistik, e ka parë shpëtimin e monumenteve historike si një detyrë njerëzore dhe kulturore.
Bedevi tha se përvojën e tij të parë të ndërhyrjes emergjente gjatë luftës e realizoi në një manastir 150-vjeçar brenda Spitalit Italian në Halep.
Duke theksuar se në periudhën e parë të luftës civile, pas goditjes nga një raketë, muri dhe tavani i manastirit historik u shembën, Bedevi tha se mori përsipër detyrën për të shpëtuar tavanin e tij.
"Tavani ishte në stilin barok dhe ishte punuar nga një piktor nga Halepi pak i njohur. Me vëllain tim Bashir arritëm ta shpëtonim atë hapësirë, ta restauronim dhe të ripikturonim një pjesë të madhe të saj", tha ai.
Duke treguar se gjatë luftës zbuluan shumë thesare kulturore të Halepit që kishin mbetur të fshehura ose të harruara në depo në kushte të këqija, Bedevi tha se, për shkak të kërkesave të shumta nga kishat, manastiret dhe pronarët e koleksioneve private, përshpejtuan punimet restauruese në hapësirat që i shndërruan në laboratorë.
"Pas zjarrit në Katedralen Notre Dame në Paris pata mundësinë të bëj një prekje artistike"
Bedevi tha se puna që po kryen për shpëtimin e thesareve historike të Halepit ka tërhequr vëmendjen edhe të komunitetit ndërkombëtar të artit.
"U ftuam në një konferencë të organizuar nga Muzeu Louvre, ku morën pjesë restaurues nga vende të ndryshme të botës. Për shkak të rolit të rëndësishëm që kemi pasur në restaurimin e monumenteve historike në Halep, prezantuam para publikut ndërkombëtar punën tonë me dokumente, fotografi dhe video. Si rezultat i kësaj, pas zjarrit në Katedralen Notre Dame në Paris pata mundësinë të bëj një prekje artistike. M'u besua detyra të pikturoj një ikonë të Shën Ignacit të Antiokisë, që përfaqëson rajonin e Antakias dhe Sirinë", u shpreh ai.
Vepra që pasqyron dramën e Halepit
Bedevi tregoi edhe një nga veprat e tij ende të papërfunduara, e cila pasqyron dramën e qytetit, ndërsa historinë e materialeve që përdor në krijimet e tij e shpjegoi me këto fjalë:
"Në këtë vepër ka një trishtim ndaj këtij qyteti me shtëpi të grumbulluara njëra mbi tjetrën, të ndërtuara ngjitur dhe të copëtuara. Një nga copat e drurit që kam përdorur vjen nga mbetjet e një dollapi në rrënojat e një shtëpie të shkatërruar; tjetra nga shtëpia e vëllait tim e goditur nga raketa. Duke kaluar nëpër rrugët e Halepit të vjetër dhe zonat e shkatërruara, mbledh vida, mentesha, copëza raketash dhe bombash. Këto metale të konsumuara përfaqësojnë konsumimin e njeriut në këtë qytet, i cili, ashtu si ato hekurishte, është shndërruar thuajse në copëza predhash".
Proceset e vështira të restaurimit zgjasin me muaj
Bedevi theksoi se restaurimi i pikturave 300-vjeçare të punuara mbi pëlhurë liri ndonjëherë zgjat më shumë se 6-7 muaj dhe se ky proces, që i ngjan hapjes së një pusi me gjilpërë, kryhet me kujdes të madh.
Ai tha se deri më tani ka arritur të shpëtojë veprën e një artisti belg të vitit 1816 në Katedralen Maronite, pikturën e kupolës prej 700 metrash katrorë të Kishës Katolike Siriane, më e madhja në Lindjen e Mesme, si dhe shumë vepra shekullore të artistëve armenë.
"Ky qytet i lodhur duhet të gjejë tashmë stabilitet"
Duke theksuar se do të vazhdojë punën për trashëgiminë kulturore të Halepit, Bedevi i përfundoi fjalët e tij duke thënë:
"Sot qëllimi im më i madh është, para së gjithash, që ky qytet i lodhur të gjejë stabilitet. Pavarësisht bindjeve politike, kjo luftë 15-vjeçare i ka rraskapitur njerëzit, të gjithë janë lodhur. Shpresoj që gjendja ekonomike të stabilizohet, që njerëzit në mbarë botën t'i rikthehen punës dhe arsimit dhe që mendjet të hapen. Ky vend tashmë ka nevojë për këtë".
Restauruesi sirian po ringjall monumentet shekullore të Halepit të shkatërruara gjatë luftës civile