Republika Dominikane do të pranojë shtetas të vendeve të treta të deportuar nga SHBA-ja

Jorge Antonio Gonzalez Rocha
13 Maj 2026•Përditësim: 13 Maj 2026
Republika Dominikane njoftoi të martën se do të pranojë përkohësisht shtetas nga vende të treta të deportuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA), përveç atyre nga Haiti fqinj, transmeton Anadolu.
Qeveria nënshkroi memorandumin jo-detyrues të mirëkuptimit me SHBA-në në kuadër të iniciativës Mburoja e Amerikave, një koalicion ushtarak dhe politik i udhëhequr nga SHBA-ja, i projektuar për të forcuar sigurinë rajonale në Hemisferën Perëndimore, duke synuar kryesisht kartelet e drogës, krimin e organizuar transnacional, ndërhyrjet e huaja dhe migracionin e paligjshëm.
Sipas marrëveshjes, qeveria Dominikane do të pranojë një numër të kufizuar shtetasish të vendeve të treta pa precedentë penalë. Megjithatë, masa nuk përfshin emigrantët haitianë ose të miturit e pashoqëruar.
Operacioni do të mbështetet financiarisht nga SHBA-ja në mënyrë që të "sigurojë kushte të përshtatshme gjatë qëndrimit të tyre të përkohshëm dhe të lehtësojë kthimin e tyre të rregullt në vendet e tyre të origjinës", sipas një deklarate të lëshuar nga Ministria e Jashtme e Republikës Dominikane
Të dy vendet po bëjnë gjithashtu përpjekje për të forcuar sigurinë e aeroporteve dhe kufirit përmes sistemeve biometrike dhe teknologjive të reja që do të përmirësojnë kontrollet në pikat kryesore të hyrjes.
Si pjesë e angazhimeve të saj kundër terrorizmit, qeveria dominikane tha se i ka shpallur organizata terroriste Korpusin e Gardës Revolucionare Islamike të Iranit dhe grupin Hezbollah të Libanit.
Mburoja e Amerikave, një koalicion sigurie prej 17 vendesh i nisur në mars nga Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, përfshin Argjentinën, El Salvadorin, Paraguain, Uruguain, Republikën Dominikane, Kosta Rikën, Hondurasin, Kilin dhe Panamanë.