Reperi Mystikal dënohet me 20 vjet burg për përdhunim

Dilara Hamit
17 qershor 2026•Përditësim: 17 qershor 2026
Reperi i nominuar për çmimin Grammy, Mystikal, është dënuar me 20 vjet burg pasi u deklarua fajtor për përdhunim të shkallës së tretë në lidhje me një rast sulmi seksual të vitit 2022 në Luiziana, transmeton Anadolu.
55-vjeçari Michael Tyler mori dënimin në një gjykatë të Luizianës pasi kishte pranuar fajësinë në muajin mars. Me këtë marrëveshje, akuza fillestare për përdhunim të shkallës së parë, e cila sipas ligjit të shtetit mund të sillte dënim me burgim të përjetshëm, u reduktua.
Sipas mediave lokale, viktima i tha gjykatës se Tyler e kishte goditur dhe e kishte përdhunuar me forcë gjatë incidentit të vitit 2022, duke kërkuar dënimin maksimal. Para shpalljes së dënimit, Tyler i tha gjykatës: “Nëse ta kam bërë këtë, e meritoj dënimin maksimal”.
Tyler u arrestua në korrik të vitit 2022 dhe fillimisht u përball me disa akuza, përfshirë përdhunim të shkallës së parë, grabitje, dhunë në familje, privim të paligjshëm të lirisë dhe dëmtim të pronës.
Avokatët e tij kërkuan tërheqjen e pranimit të fajësisë pak para shpalljes së dënimit, por gjykata e refuzoi kërkesën. Tyler më parë ka vuajtur gjashtë vjet burg pasi kishte pranuar fajësinë për akuza të sulmit seksual në vitin 2003 dhe ishte liruar në vitin 2010.
Akuza të veçanta për përdhunim dhe rrëmbim të ngritura ndaj tij në vitin 2017 u hodhën më vonë poshtë, pasi prokurorët nuk arritën të siguronin një aktakuzë.
Mystikal u bë i njohur në fund të viteve 1990 përmes kompanisë diskografike “No Limit Records” dhe u bë i famshëm me hite si “Danger (Been So Long)”. Gjatë karrierës së tij muzikore, ai mori edhe një nominim për çmimin Grammy.