Rekrutimi në ushtrinë belge arrin nivel rekord me gati 3.000 ushtarë të rinj

Melike Pala
13 Maj 2026•Përditësim: 13 Maj 2026
Forcat e armatosura të Belgjikës kanë rekrutuar gati 3.000 ushtarë profesionistë të rinj në vitin 2025, së bashku me 800 rezervistë dhe më shumë se 700 punonjës civilë, duke shënuar një vit rekord për rekrutimin ushtarak, transmeton Anadolu.
Sipas raportit të gazetës, De Morgen, të dhënat e kërkuara nga ligjvënësi belg Axel Weydts treguan se ushtria ka punësuar 509 oficerë të rinj dhe 1.181 nënoficerë, të dyja shifra më të larta se vitet e mëparshme.
Numri i rekrutëve që iu bashkuan si ushtarë të rregullt mbeti i qëndrueshëm në 1.303.
Burrat vazhdojnë të përbëjnë shumicën e rekrutëve, me gjithsej 2.561, ndërsa numri i grave që hyjnë në shërbimin ushtarak u rrit në mënyrë të qëndrueshme në 432.
Ministri belg i Mbrojtjes, Theo Francken, ka vendosur objektivin për zgjerimin e forcave të armatosura në rreth 35.000 persona deri në vitin 2029, përfshirë ushtarë profesionistë, rezervistë dhe personel civil.
Ushtria belge po kërkon gjithashtu teknikë dhe specialistë të teknologjisë së informacionit, për shkak të mungesës së personelit nga daljet në pension.
Vitin e kaluar, ushtria rekrutoi 800 rezervistë dhe 713 punonjës civilë.
Rajoni i Valonisë dha përqindjen më të lartë të rekrutëve. Në Flandër, Limburgu performoi mbi mesataren kombëtare.
Krahasuar me këtë, Brukseli regjistroi vetëm 24 rekrutime për 100.000 banorë në moshë pune, pavarësisht papunësisë së lartë të të rinjve në kryeqytet.