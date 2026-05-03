Re hiri ngrihet 700 metra lart nga vullkani Kanlaon, mbetet në fuqi niveli i alarmit 2

Abdulbesar Ademi
03 Maj 2026•Përditësim: 03 Maj 2026
Një re hiri është ngritur lart rreth 700 metra nga krateri i majës së Vullkanit Kanlaon në Filipine, ndërsa aktiviteti vullkanik vazhdoi nën nivelin e alarmit 2, transmeton Anadolu.
Sipas Institutit Filipino të Vullkanologjisë dhe Sizmologjisë (PHIVOLCS-DOST), lëshimi i hirit filloi rreth orës 13:25 dhe prodhoi re gri që lëviznin drejt perëndimit-jugperëndimit nga krateri.
Ngjarja u kap nga një kamerë në Observatorin e Vullkanit Kanlaon në qytetin Canlaon.
Niveli i alarmit 2 mbetet në fuqi, duke treguar se vazhdon aktiviteti i shqetësuar vullkanik.