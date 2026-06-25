RD e Kongos vendos karantinë për udhëtarët nga zonat e prekura nga Ebola

James Tasamba
25 qershor 2026•Përditësim: 25 qershor 2026
Republika Demokratike e Kongos ka vendosur karantinë 21-ditore për udhëtarët nga zonat e prekura nga Ebola në një përpjekje për të frenuar përhapjen e sëmundjes, transmeton Anadolu.
Masa vjen mes një rritjeje të numrit të rasteve të konfirmuara me Ebola.
Sipas përditësimit të situatës të publikuar të mërkurën nga Ministria e Shëndetësisë, rastet e konfirmuara janë rritur në 1.118, përfshirë 291 vdekje që nga shpallja e shpërthimit më 15 maj, duke rezultuar në një shkallë vdekshmërie prej 26 për qind.
Shpërthimi i shkaktuar nga lloji Bundibugyo ka prekur 34 zona shëndetësore në tre provinca: Ituri, epiqendra e krizës, Kivun Veriore dhe Kivun Jugore. Vendimi, i cili vjen pas zbulimit të një rasti me Ebola në Francë, prek udhëtarët brenda vendit dhe ata që synojnë të udhëtojnë ndërkombëtarisht.
"Kjo masë synon të forcojë masat e shëndetit publik në fuqi, të zvogëlojë rreziqet e përhapjes dhe të sigurojë menaxhim rigoroz të personave potencialisht të ekspozuar", tha Ministria e Komunikimeve.
"Qeveria riafirmon angazhimin e saj të palëkundur për të mbrojtur popullsinë dhe për të mbështetur ekipet në vijën e parë, duke kryer reagimin me përgjegjësi dhe transparencë, duke forcuar të gjitha masat e nevojshme brenda kornizës së bashkëpunimit ndërkombëtar shëndetësor", thuhet më tej.
Autoritetet shëndetësore të vendit deklaruan se përpjekjet e izolimit janë përshpejtuar në bashkëpunim me partnerët kombëtarë dhe ndërkombëtarë.
Drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), Tedros Adhanom Ghebreyesus tha se reagimi ndaj Ebolës është "përshkallëzuar ndjeshëm" nën udhëheqjen e qeverisë kongoleze që nga shpallja e shpërthimit.
Në Ugandën fqinje, një rast i ri u raportua të dielën, i pari në dy javë, duke e çuar totalin në 20 raste të konfirmuara dhe dy vdekje, sipas autoriteteve shëndetësore. Të gjitha rastet në Ugandë janë të lidhura me shpërthimin në RD të Kongos.
Franca raportoi të mërkurën rastin e saj të parë të konfirmuar me Ebola pasi një punonjës humanitar rezultoi pozitiv pas kthimit nga RD e Kongos.