Raundi i tretë i takimeve Izrael-Liban fillon në Departamentin e Shtetit të SHBA-së

Michael Gabriel Hernandez
14 Maj 2026•Përditësim: 14 Maj 2026
Raundi i tretë i bisedimeve Liban-Izrael të ndërmjetësuara nga SHBA-ja nisi sot në Departamentin e Shtetit, ndërsa numri i viktimave nga sulmet e vazhdueshme izraelite në Liban vazhdon të rritet, thanë zyrtarë dhe burime diplomatike.
Burime diplomatike libaneze konfirmuan fillimin e negociatave, të cilat pritet të zgjasin dy ditë.
Veçmas, një zyrtar i Departamentit të Shtetit tha për Anadolu se SHBA-ja përfaqësohet nga këshilltari Michael Needham, i dërguari amerikan në Izrael Mike Huckabee dhe ambasadori amerikan në Liban Michel Issa.
Libani përfaqësohet nga ambasadorja Nada Hamadeh dhe i dërguari special presidencial Simon Karam, tha zyrtari. Ndërkaq, Izraeli përfaqësohet nga ambasadori Yechiel Leiter, zëvendëskëshilltari për siguri kombëtare Yossi Draznin dhe përfaqësues të lartë ushtarakë.
Më herët sot, një sulm izraelit ndaj një kompleksi banimi në qytetin jugor libanez Srifa në rajonin e Tyres vrau dy persona, sipas Agjencisë Kombëtare të Lajmeve të Libanit.
Në një sulm tjetër, një person u plagos në një sulm me dron në zonën mes qyteteve Breqaa dhe Zrariyeh në Nabatieh, raportoi agjencia.
Aeroplanët luftarakë izraelitë kryen gjithashtu sulme në qytetet Ain al-Tineh, Yahmar, Loubaya dhe Sohmor në rajonin perëndimor të Bekaas në lindje të Libanit. Ende nuk ka informacione për viktima.
Që nga 2 marsi, sulmet izraelite në Liban kanë vrarë të paktën 2.896 persona, kanë plagosur mbi 8.824 të tjerë dhe kanë zhvendosur më shumë se 1,6 milion banorë, rreth një të pestën e popullsisë së vendit, sipas zyrtarëve libanezë.
Ushtria izraelite vazhdon sulmet e përditshme në Liban dhe shkëmbimin e zjarrit me Hezbollahun, pavarësisht armëpushimit të shpallur më 17 prill dhe të zgjatur më pas deri më 17 maj.