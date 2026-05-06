Raundi i tretë i bisedimeve Liban-Izrael pritet të mbahet javën e ardhshme në Washington

Mohammad Sıo
06 Maj 2026•Përditësim: 06 Maj 2026
Sipas një burimi zyrtar libanez, një raund i tretë bisedimesh ndërmjet Libanit dhe Izraelit është planifikuar të mbahet javën e ardhshme.
Burimi tha për Anadolu se raundi i ri i diskutimeve do të zhvillohet në selinë e Departamentit Amerikan të Shtetit në Washington.
Burimi shtoi se data e saktë ende nuk është përcaktuar dhe mbetet e paqartë nëse të dyja palët do të vazhdojnë të përfaqësohen në nivel ambasadorësh apo nëse zyrtarë të tjerë do t’u bashkohen bisedimeve.