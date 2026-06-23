Raundi i 5-të i bisedimeve Liban-Izrael fillon në Washington

Mohammad Sio
23 qershor 2026•Përditësim: 23 qershor 2026
Raundi i pestë i negociatave midis Libanit dhe Izraelit filloi të martën në Washington, DC, sipas Agjencisë Kombëtare të Lajmeve të Libanit (NNA), transmeton Anadolu.
NNA raportoi se raundi i fundit i bisedimeve, që mbulon çështjet e sigurisë dhe ato politike, filloi në selinë e Departamentit të Shtetit të SHBA-së në kryeqytetin e SHBA-së.
Nuk u publikuan menjëherë detaje të mëtejshme në lidhje me agjendën apo pjesëmarrësit në diskutime.
Të premten, Departamenti Amerikan i Shtetit njoftoi një raund të ri negociatash të drejtpërdrejta libanezo-izraelite që do të mbahen në Washington, DC, më 23-25 qershor.
Raundi i fundit shënon sesionin e pestë të bisedimeve midis Libanit dhe Izraelit, pas katër raundeve të mëparshme që filluan në prill si pjesë e një procesi që synon arritjen e një marrëveshjeje midis dy palëve.
Bisedimet vijnë pasi memorandumi i mirëkuptimit SHBA-Iran hyri në fuqi më 18 qershor, pas nënshkrimit elektronik të tij nga presidenti amerikan, Donald Trump dhe presidenti iranian, Masoud Pezeshkian. Marrëveshja përfshin një dispozitë që angazhon palët të respektojnë sovranitetin dhe integritetin territorial të Libanit.
Sulmet izraelite në Liban kanë vrarë më shumë se 4.100 njerëz dhe kanë plagosur mbi 12.000 të tjerë që nga 2 marsi, sipas shifrave zyrtare libaneze.
Izraeli vazhdon të pushtojë zona në Libanin jugor, disa të mbajtura për dekada dhe të tjera të kapura gjatë luftës 2023-2024.