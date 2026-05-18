Raportuesja speciale e OKB-së u kërkon shteteve të Mesdheut të mbrojnë Flotiljen Globale "Sumud"

Seyit Şamil Kurt
18 Maj 2026•Përditësim: 18 Maj 2026
Raportuesja speciale e OKB-së për Territoret e Pushtuara Palestineze, Francesca Albanese u bëri thirrje sot vendeve të Mesdheut të mbrojnë flotiljen e ndihmave që shkon në Gaza, pasi aktivistët raportuan anije të paidentifikuara pranë konvojit të tyre në ujërat ndërkombëtare, transmeton Anadolu.
"Duart larg Flotiljes", shkroi Albanese në platformën amerikane të mediave sociale X dhe u bëri thirrje shteteve të Mesdheut të "mbrojnë anijet civile që po përpiqen të thyejnë rrethimin gjenocidal të Izraelit në Gaza". Ajo më tej u bëri thirrje qeverive të "thyejnë rrethimin, t'i japin fund bashkëpunimit me aparteidin dhe të bëjnë drejtësinë të ndodhë".
Albanese i bëri këto komente ndërsa ripostoi një mesazh nga Flotilja Globale "Sumud", e cila thoshte: "Anije të paidentifikuara janë parë pranë flotës sonë".
Në alarmin e saj të postuar të dielën në mbrëmje, flotilja tha se anije detare të paidentifikuara, motoskafe dhe dronë u zbuluan pranë konvojit në ujërat ndërkombëtare në Mesdhe ndërsa misioni i ndihmës vazhdonte drejt Gazës.
Zhvillimi erdhi pasi flotilja njoftoi mbërritjen e saj në ujërat ndërkombëtare në Detin Mesdhe.
Misioni i Pranverës Globale "Sumud Flotilla 2026", që synonte thyerjen e bllokadës së Izraelit ndaj Rripit të Gazës dhe shpërndarjen e ndihmës humanitare jetësore, u ndalua nga ushtria izraelite në brigjet e Kretës midis 29 dhe 30 prillit.
Flotilja e ndihmës u sulmua më 30 prill pranë Kretës, rreth 600 milje detare nga destinacioni i saj. Anijet e para të flotiljes, që transportonin ndihmë humanitare, u nisën nga Barcelona më 12 prill ndërsa flota kryesore u nis nga ishulli italian i Siçilisë më 26 prill, duke synuar thyerjen e bllokadës shumëvjeçare të Izraelit.
Izraeli ka vendosur bllokadë shkatërruese në Rripin e Gazës që nga viti 2007, duke i lënë 2.4 milionë banorët e territorit në prag të urisë. Ushtria izraelite nisi ofensivë brutale dyvjeçare në Gaza në tetor 2023, duke vrarë më shumë se 72 mijë njerëz, duke plagosur mbi 172 mijë të tjerë dhe duke shkaktuar shkatërrime masive në të gjithë territorin e rrethuar.