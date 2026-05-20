Raportuesja e OKB-së i kërkon Italisë të mbështesë pezullimin e marrëveshjes BE-Izrael

Beyza Binnur Dönmez
20 Maj 2026•Përditësim: 20 Maj 2026
Raportuesja e Posaçme e OKB-së për Territorin e Pushtuar Palestinez, Francesca Albanese, i bëri thirrje Italisë të mbështesë pezullimin e Marrëveshjes së Asociimit BE-Izrael, duke thënë se vetëm dënimet nuk janë të mjaftueshme pas trajtimit të aktivistëve të flotiljes humanitare me destinacion Gazën, transmeton Anadolu.
Albanese iu përgjigj deklaratave të kryeministres italiane Giorgia Meloni, e cila dënoi ministrin izraelit të Sigurisë Kombëtare dhe partnerin kyç të koalicionit Itamar Ben-Gvir për pamjet që ndau në lidhje me aktivistët e flotiljes.
“Presidente Meloni, është mirë të dënoni Ben Gvirin për poshtërimin ndaj anëtarëve të flotiljes, por fjalët nuk mjaftojnë: Italia duhet të ndalojë së kundërshtuari pezullimin e Marrëveshjes BE-Izrael”, shkroi Albanese në platformën sociale amerikane X.
Albanese e përshkroi trajtimin e anëtarëve të flotiljes si “trajtim luksoz krahasuar me atë që u bëhet palestinezëve në burgjet izraelite”.
Deklaratat e saj erdhën pasi Meloni shkroi në X se pamjet që përfshinin Ben Gvirin dhe aktivistët e flotiljes ishin “të papranueshme”.
“Është e papranueshme që këta demonstrues, përfshirë shumë qytetarë italianë, të trajtohen në këtë mënyrë që shkel dinjitetin njerëzor”, shkroi Meloni.
Kryeministrja tha se Roma po ndërmerr “të gjitha masat e nevojshme” për të siguruar lirimin e menjëhershëm të shtetasve italianë dhe kërkoi “një kërkimfalje për trajtimin ndaj këtyre demonstruesve”.
Meloni gjithashtu njoftoi se Ministria e Jashtme do të thërrasë ambasadorin izraelit për të kërkuar “sqarime formale” mbi incidentin.
Deklaratat erdhën pasi një video e publikuar nga Ben-Gvir tregonte aktivistë të ndaluar, të lidhur dhe të detyruar të uleshin në gjunjë pas ndalimit nga forcat izraelite në ujërat ndërkombëtare.
Flotilja Globale Sumud tha të martën se të gjitha 50 anijet e konvojit të saj u sekuestruan nga Izraeli.